No all’Inter, nuovo colpo di scena: sorpresa Juventus a costo zero

La Juventus si prepara a vivere nel migliore dei modi gli ultimi impegni di fine anno preparandosi al futuro.

La missione principale della formazione di Allegri per queste ultime partite da disputare quella di raccogliere più punti possibili e rimanere saldamente in zona Champions League. Riuscire a chiudere tra le prime quattro della classifica è l’obiettivo primario, ma è chiaro che i tifosi ambiscono a qualcosa di più.

Poter duellare con l’Inter capolista al momento sembra essere complicato, visto il divario che esiste tra le due rose. I nerazzurri sembrano avere una marcia in più, ma il campionato è comunque aperto e la Juventus ha il dovere di credere nella possibilità di agguantare il primo posto. Anche perché a breve ci sarà una sessione di calciomercato nella quale la dirigenza sarà chiamata a fare degli investimenti per migliorare la qualità della rosa juventina. Allegri ha bisogno di un centrocampista, ma non solo.

Juventus, fari su Sergi Roberto: può arrivare a zero

Giuntoli dunque ha un lavoro intenso da fare in queste settimane, ma è logico che lo sguardo della Juventus va anche oltre l’orizzonte. Programmare i colpi del futuro è indispensabile a questi livelli, specie se si vuole anticipare la concorrenza. Si guarda anche ai parametri zero, acquisti economicamente sostenibili visto che non deve essere sborsato nemmeno un euro per il cartellino.

La Juventus, così come anche l’Inter, è molto interessata a capire quale sarà il futuro di Sergi Roberto. Elemento duttile e di grande esperienza, legato al Barcellona da un contratto fino a fine stagione. “Mundo Deportivo” ha rivelato che il giocatore non vuole trasferirsi dal Barça nel corso della sessione invernale. Ha dato mandato ai suoi agenti di aspettare aprile o maggio per capire cosa fare. Perché in cuor suo la speranza è quella di rimanere in blaugrana. Tuttavia non è da escludere che l’Italia possa essere la sua prossima destinazione.