Addio lampo Juventus: incasso da 20 milioni

Tre punti fondamentali per ridurre lo svantaggio nei confronti dell’Inter, in campo tra pochi minuti contro il Lecce a San Siro. In attesa di conoscere il risultato dei nerazzurri, momentaneamente a +1 dalla Juventus, Massimiliano Allegri si gode la vittoria di misura contro il Frosinone.

Un successo che porta la firma di Dusan Vlahovic: decisivo un suo colpo di testa nel finale per scardinare la difesa giallazzurra, già trafitta da Kenan Yildiz nel primo tempo. La rete del talento di Ratisbona è l’altra nota positiva di questo turno prenatalizio. Schierato per la prima volta titolare dal tecnico livornese al posto di Vlahovic, il giovane attaccante turco ne ha approfittato per mettere in mostra le sue indiscutibili doti tecniche. Il gol dell’1-0 è un’autentica gemma: Yildiz salta ben tre difensori del Frosinone ed insacca, con un destro potente, alle spalle del portiere Turati. È nata una stella? Se lo chiedono con una certa insistenza tutti i tifosi bianconeri. Se diventerà un campione è troppo presto per affermarlo, quel che è certo però è che la Juventus ci ha visto un’altra volta lungo.

Addio lampo Juventus, c’è la proposta dell’Aston Villa per Iling-Junior

Senza dimenticare che, dall’altra parte del campo, c’era anche Matias Soulé, in prestito al Frosinone e sbocciato proprio in Ciociaria: l’argentino fa già gola a diverse big.

Stando agli ultimi rumors, alcune squadre della Premier League stravedono per lui. E piace molto anche Samuel Iling-Junior, altra “piantina” proveniente dal settore giovanile bianconero, che qualche anno fa lo soffiò ancora giovanissimo al Chelsea. L’esterno inglese è nel mirino diversi club inglesi, che vorrebbero riportarlo a casa. Oggi Iling-Junior è subentrato a Kostic ad inizio ripresa ma Allegri, rispetto allo scorso anno, lo sta coinvolgendo poco. Motivo per cui Cristiano Giuntoli sta pensando di cederlo nel caso in cui arrivasse un’offerta importante. Secondo Football Insider, network d’oltremanica, l’Aston Villa avrebbe proposto 17 milioni di sterline ai bianconeri per il nativo di Islington.