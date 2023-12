Frosinone-Juventus, Allegri show nel post partita: “Se andiamo d’accordo non andiamo bene”

Mister Allegri è intervenuto così ai microfoni di DAZN nel post gara della sfida contro il Frosinone, ecco cosa ha detto.

Una partita vinta ma anche sofferta. Un 2-1 cinico come piace ad Allegri che ha sancito la vittoria fondamentale della Juventus. Andiamo a scoprire cos’ha detto il mister nel post gara ai microfoni di DAZN.

Allegri: Diciamo che la squadra ha fatto una buona partita, a Frosinone è difficile, abbiamo fatto un ottimo primpo tempo, spingendo e creando molto. Il secondo tempo ha visto un calo ma potevamo fare meglio sul pareggio. Poi abbiamo avuto una buona reazione però bisogna continuare a lavorare. Sono contento per i miei attaccanti. Per Yildiz, per Dusan ma anche per tutti gli altri.

Yildiz? Un giovane entusiasta, ci vogliono queste cose. Oggi ha fatto bene, Weah l’abbiamo recuperato bene, Nicolussi anche ha fatto bene. C’è un buono spirito e dobbiamo continuare così su quali sono i nostri limiti.

Scudetto o prime quattro? Se andiamo d’accordo io e i ragazzi non andiamo bene (ride). Ora passiamo un buon Natale e poi penseremo alla Roma.

Ho tolto i tre perché Locatelli ha preso un colpo, Yildiz l’ho tolto per dei crampi. Ho fatto dei cambi che andavano fatti e gli esterni ci hanno dato una mano.

Vlahovic? La panchina lo ha rassenerato. Dusan ha fatto delle buone partite, è stato criticato, oggi aveva bisogno di rassenerarsi un po’, ci poteva dare una mano e l’ha fatto nei migliori dei modi. Ha giocato una buona partita.

Yildiz? L’ho messo come sostituto di Chiesa.