Fumata bianca dopo Frosinone-Juventus: Giuntoli ha chiuso l’affare

Fumata bianca dopo Frosinone-Juventus, il calciatore si trasferirà in prestito. C’è l’accordo tra i due club.

Non c’era occasione migliore di questa per definire i termini di un accordo del quale si parla già da tempo ma che ancora, almeno fino a qualche ora fa, non era stato concretizzato. E infatti, dopo che l’arbitro ha fischiato la fine di Frosinone-Juventus, dal “comignolo” di Cristiano Giuntoli è uscita la fumata bianca.

Si diceva già da giorni che Dean Huijsen, gioiellino bianconero, fosse a tanto così dal lasciare la Continassa. E che fosse pronto ad abbracciare il progetto, guarda caso, dello stesso Frosinone. Secondo le indiscrezioni, il giovane difensore olandese si sarebbe trasferito in Ciociaria in prestito secco, al fine di chiudere la stagione con un buon minutaggio in Serie A. All’ombra della Mole è rimasto in campo per 12 minuti appena, ragion per cui è in cerca di palcoscenici che gli diano maggiore spazio e che gli permettano di fare la differenza.

La speranza di Huijsen è quella di seguire le orme di Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge, che nel progetto di Di Francesco hanno trovato ciò di cui erano in cerca: considerazione e chance. Non che la Juve non gliene abbia dato, ma Allegri non rè iuscito, suo malgrado, ad offrirgli lo spazio che pure avrebbe meritato.

Fumata bianca dopo Frosinone-Juventus, accordo raggiunto per Huijsen

L’olandese non è stato sfruttato nemmeno nei momenti di emergenza: a lui sono sempre stati preferiti Bremer e Gatti e l’esperienza di Rugani.

Ecco spiegato perché ad un certo punto il nativo di Amsterdam abbia iniziato a sognare un po’ di continuità in più. La stessa che ha avuto in seconda squadra, con la quale ha giocato la bellezza di 900 minuti. Ora che Juventus e Frosinone si sono accordate, come riferisce il giornalista Romeo Agresti, si apre quindi per lui un nuovo capitolo. E chissà che un giorno, quando avrà maturato la giusta esperienza, non possa fare dietrofront e tornare a Torino, come aveva fatto Nicolò Fagioli. La speranza, in fin dei conti, è proprio questa. E lo si evince dal fatto che la Juve abbia optato per un prestito secco che non darà ai laziali, in futuro, alcuna opzione per trattenere il difensore.