L’Inter chiama, la Juve risponde: tripla sorpresa in Ligue 1

L’Inter chiama, la Juve risponde: è scontro totale con i nerazzurri. Marotta resta in vantaggio sul giocatore ma Giuntoli non cede.

Frosinone come Genova? No, grazie all’inzuccata di Dusan Vlahovic che a pochi minuti dalla fine ha regalato tre punti pesanti alla Juventus, scacciando così i fantasmi di Marassi. Finalmente il centravanti serbo, stavolta partito dalla panchina. Massimiliano Allegri gli ha preferito il talentino Yildiz, l’altro protagonista del match dello “Stirpe”, che alla sua prima da titolare ha subito lasciato il segno, realizzando la rete dell’1-0.

La Signora però, come nella sfida coi rossoblù di una settimana fa, si era fatta riacciuffare ad inizio ripresa, trafitta dal ciociaro Baez. Si temeva, a quel punto, un’altra battuta d’arresto, ma il colpo di testa vincente dell’ex attaccante della Fiorentina ha permesso ai bianconeri di mettere nuovamente il “muso” davanti. In attesa che alle 18 scenda in campo l’Inter, la Juventus si è riportata a -1 dai nerazzurri, impegnati tra circa un’ora contro il Lecce a San Siro. La scontro con il club meneghino, come vi raccontiamo da diversi giorni, è “totale”. Nel senso che l’Inter darà filo da torcere alla Juventus anche in sede di calciomercato, considerato che i due club hanno qualche obiettivo in comune.

L’Inter chiama, la Juve risponde: i bianconeri non mollano Djalò del Lille

La società nerazzurra, infatti, è da mesi sulle tracce di Tiago Djalò, difensore del Lille classe 2000 che a giugno andrà in scadenza di contratto.

Un giocatore che è cresciuto molto nelle ultime stagioni – arrivò in Francia all’interno di uno scambio che vedeva protagonista anche l’attuale stella del Milan Rafael Leao, essendo transitato dalle giovanili rossonere – e che potrebbe fare al caso delle due squadre che si stanno contendendo il titolo. Stando a quanto riportato dal giornalista Luca Momblano, intervenuto durante la diretta Twitch del portale Juventibus, l’Inter è in netto vantaggio su Djalò ma la Juve non si è defilata, anzi. E Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area sportiva bianconera, starebbe valutando anche altri tre difensori, molto giovani, che giocano in Ligue 1.