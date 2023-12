Dalla Juventus al Barcellona: scelta fatta, gli svuotano l’armadietto

Dalla Juventus al Barcellona: i blaugrana cercano rinforzi a centrocampo, rimasto orfano di Gavi. Ritorno in Spagna imminente?

Gennaio è sempre più vicino e si sente già profumo di calciomercato. Ancora pochi giorni e poi le prime operazioni saranno ufficializzate. La sessione invernale, infatti, rappresenta da sempre un’importante opportunità per “riparare” agli errori commessi nella precedente finestra dei trasferimenti oppure per colmare delle lacune ove ce ne fossero.

Diverse big d’Europa faranno dunque di tutto per rafforzarsi in vista della seconda parte di stagione. Tra queste, oltre alla Juventus, c’è anche il Barcellona. I blaugrana finora non hanno particolarmente entusiasmato: in campionato sono solamente quarti, già a -7 dai rivali del Real Madrid; in Champions League invece hanno vinto il proprio girone ma non sono mancati gli scivoloni. Tra febbraio e marzo la squadra di Xavi se la vedrà con il Napoli: in palio un posto nei quarti di finale. La situazione finanziaria del club catalano non è ancora tornata ad essere florida, ma è probabile che il presidente Joan Laporta farà qualche piccolo sacrificio per rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione dell’ex centrocampista del Barça e della nazionale spagnola.

Dalla Juventus al Barcellona, futuro in Catalogna per Partey

Come spesso è accaduto negli ultimi anni, il Barcellona guarderà alla Premier League. Ed in particolare in casa Arsenal, squadra che ha necessità di privarsi di qualche esubero.

I blaugrana devono rinfoltire innanzitutto il centrocampo, rimasto orfano di Gavi. Il giovane centrocampista si è fatto male in uno degli ultimi impegni con la sua nazionale e non tornerà a disposizione prima della prossima stagione. A prendere il suo posto potrebbe essere Thomas Partey: il ghanese dell’Arsenal non è più un titolarissimo a Londra, chiuso da Declan Rice e Kai Havertz. E gradirebbe un ritorno in Spagna – come riferisce El Nacional – dove ha già vestito le maglia di Almeria e Atletico Madrid in passato. Un’indiscrezione che probabilmente non farà piacere a Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, altro club che da mesi insegue il centrocampista africano.