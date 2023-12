Juventus, regali di Natale last minute: idee per tutte le tasche

Regali di Natale Juventus, ecco qualche idea last minute originale ed economica per lasciare di stucco i tifosi bianconeri.

C’è chi è previdente e si organizza in tempi non sospetti proprio per evitare le lunghe code che si creano all’interno dei negozi. E poi c’è chi, invece, perché il lupo perde il pelo ma non il vizio, si riduce irrimediabilmente all’ultimo secondo. Ben consapevole, oltretutto, del fatto che trovare qualcosa sarà molto più difficile di quanto non lo sarebbe stato giocando d’anticipo.

Se anche tu fai parte di questa categoria, sappi che sei fortunato: adesso sei nel posto giusto. Sei in cerca di regali di Natale last minute a tema Juventus? Vuoi sorprendere qualcuno che ha il cuore bianconero, ma non sai come? Niente paura, ci pensiamo noi. Il tempo a questo punto stringe, ma non è ancora detta l’ultima parola. Eccoti, allora, una selezione di idee regalo Juventus per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Iniziamo da un classico senza tempo, da un regalo tradizionale che mette sempre, però, tutti d’accordo: il panettone della Juve. Questo è venduto all’interno di una latta zebrata che, ne siamo sicuri, farà leccare i baffi alla persona che lo riceverà ancor più del panettone stesso. Nei grandi ipermercati dovresti trovarlo senza problemi.

Regali di Natale Juventus, 4 idee last minute per gli irriducibili dell’ultimo minuto

Se ti piace l’idea di un regalo che, come il panettone, sia perfettamente in tema con il Natale, potresti optare, volendo, anche per un set di palline della Juventus con cui decorare l’albero. Quale tifoso degno di questo nome non sogna, d’altronde, di vestire il proprio abete, vero o finto che sia, di bianconero?

Ogni juventino apprezzerebbe molto, poi, delle cuffie senza fili della Juventus. Sono perfette per ascoltare musica o semplicemente per parlare al telefono, ma anche per ascoltare la telecronaca delle partite della Juve.

Dai un’occhiata, infine, a queste pantofole della Vecchia Signora. Sono comode, sono eleganti e sono, soprattutto, bianconere, che sappiamo bene essere la cosa che ti interessa di più. Serve aggiungere altro? Probabilmente no. A questo punto, quindi, non ci resta che augurarti buono shopping!