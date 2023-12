Bomber dal nome impronunciabile: la Juventus lo soffia al Milan

Calciomercato Juventus, i bianconeri ormai hanno deciso di guardare al futuro e mettono nel mirino il giovane bomber pronto da soffiare al Milan

La gara di ieri contro il Frosinone ha mandato davvero un segnale importante ai tifosi della Juventus. Un segnale di quelli che fanno riflettere per il futuro: ci sono giovani che possono fare la differenza, oltre Yildiz ovviamente, che ha spaccato il match con un gol bellissimo, di quelli che solamente i predestinati possono pensare.

Nel secondo tempo poi Allegri ha mandato in campo Iling e Nicolussi Caviglia: il primo ha fatto benino, il secondo invece in un momento delicato del match ha giocato con personalità. Insomma, la Juve guarda al futuro ed è per questo, probabilmente, che Giuntoli sta pensando anche ad un attaccante 19enne, di proprietà dell’Atletico Madrid, che però al momento è in prestito all’Alaves.

Calciomercato Juventus, gli occhi su Omorodion

Il profilo è quello di Samu Omorodion, classe 2004, 17 presenze e 5 reti quest’anno nel massimo campionato spagnolo. Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konour, la Juventus ci avrebbe messo gli occhi addosso. Ma non ci sono solamente i bianconeri, in Italia, visto che il giocatore interesserebbe anche a Fiorentina, Milan e Bologna.

E non ci sono nemmeno da dimenticare i soliti club inglesi, in questo caso Newcastle e Liverpool. Insomma, la concorrenza è tanta ma è un segnale da tenere davvero in considerazione: se ci sono dei giovani talenti in giro per l’Europa la Juventus c’è, pronta a prendere al volo l’occasione per guardare con ottimismo e speranza al futuro.