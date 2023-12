Il bomber vuole l’Europeo: Juventus stravolta, cambia di nuovo il mercato

L’attaccante vuole andare all’Europeo e spinge per andare via: nuovo scenario di mercato per il bomber della Juventus

In vista del mercato di gennaio, sono diversi i grandi nomi in cerca di maggiore spazio che potrebbero cambiare maglia.

Il portale spagnolo fichajes.net ha tirato fuori 5 giocatori di spessore che, scontenti dell’attuale minutaggio, potrebbero chiedere la cessione. Spiccano i nomi di Anthony Martial, ormai ai margini del progetto del Manchester United, Hugo Lloris ormai scavalcato nelle gerarchie da Vicario. Ma anche Carlos Soler del Paris Saint-Germain e Dani Ceballos del Real Madrid. Il portale spagnolo tira fuori anche il nome di un attaccante della Juventus. Si tratta di Moise Kean, sempre meno considerato da Massimiliano Allegri nelle rotazioni e prossimo a lasciare Torino.

Juventus, Moise Kean verso l’addio a gennaio per riconquistare la nazionale

L’attaccante ex Everton e Paris Saint-Germain ha vissuto la sua esperienza alla Juventus a fasi alterne, passando da ottime prestazioni a fasi di buio.

Spesso Allegri gli ha dato fiducia, soprattutto durante la scorsa stagione. Quest’anno, invece è sceso in campo solo 12 volte, di cui appena 6 da titolare. Ancora a secco di gol in campionato, attualmente è l’ultimo attaccante nelle gerarchie dell’allenatore livornese, dopo Chiesa, Vlahovic e Milik. Anche il giovanissimo Kenan Yilidiz lo ha scavalcato e per Kean il rischio è quello di vivere anche una seconda parte di stagione da comparsa. L’attaccante classe 2000, in scadenza con la Juventus nel 2025, vuole conquistare la nazionale e convincere Spalletti in vista dell’Europeo 2024. Per farlo sarà fondamentale trovare continuità di rendimento e minutaggio. Ecco perché a gennaio potrebbe essere uno dei giocatori in uscita. Insieme a lui anche Samuel Iling-Junior è uno dei principali indiziati a partire. La Juventus parte da una valutazione di 18-20 milioni di euro ma ancora mancano proposte concrete per l’attaccante. Viste le poche garanzie offerte da Allegri al centravanti in questo quasi completo girone d’andata, l’esito più probabile è quello che vedrà Moise Kean lontano da Torino.