Calciomercato Juventus, Giuntoli in gabbia: hanno scelto Zirkzee

La Juventus incantata da Joshua Zirkzee: la big sfrutta la prelazione e ingabbia Giuntoli

La Juventus guarda anche all’attacco, non necessariamente in ottica gennaio ma anche in vista della prossima stagione.

Il futuro di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic è ancora incerto e per questo i bianconeri si stanno già muovendo in questo senso. Uno dei nomi caldi per la Vecchia Signora è quello di Serhou Guirassy, bomber dello Stoccarda, autore di 17 gol in 14 partite di Bundesliga. Il centravanti guineano sta battendo ogni record, dietro solo ad Harry Kane nella classifica cannonieri del campionato tedesco. Guirassy è seguito anche dal Manchester United che, però, non lo considera un obiettivo principale. Chi, invece, è salito nelle gerarchie dei Red Devils è Joshua Zirzkee, talento del Bologna e assoluto protagonista della Serie A. Anche il centravanti olandese scuola Bayern Monaco è nel radar anche della Juventus, come sottolineato da Sport1.

Juventus, il Bayern ha opzione di ricompra per Zirkzee: Giuntoli spalle al muro

Zirkzee è ancora in orbita Bayern che ha un’opzione di ricompra per 22 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita del 50%.

Naturalmente il Bologna se lo tiene stretto e sta sognando l’Europa anche grazie alle sue prodezze. In campionato ha collezionato 7 gol e 2 assist, ma spiccano anche i 2 servizi vincenti contro l’Inter in Coppa Italia. Arrivato l’anno scorso come vice Arnautovic, quest’anno aveva il compito di non far rimpiangere il bomber austriaco. Nel girone d’andata non solo è riuscito nel compito ma lo ha addirittura fatto dimenticare. Un attaccante completo che fa gola a Juventus e Manchester United ma che vede il Bayern in una posizione di vantaggio. Il suo contratto con i rossoblù scadrà a giugno 2026 ma già adesso per il Bologna sarà un’impresa riuscire a trattenerlo. La sua valutazione attuale è di circa 30 milioni, una cifra destinata ad aumentare vertiginosamente nei prossimi mesi. Guirassy e Zirkzee hanno età e caratteristiche diverse ma hanno dimostrato di avere colpi e numeri da grandi bomber. Due nomi che la Juventus proverà a tenere sotto osservazione.