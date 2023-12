Esonero immediato: Juve KO, scelgono Thiago Motta

Esonero immediato, un addio già in queste ore appare possibile dopo l’ennesimo stop della stagione. E anche la Juventus ci va in mezzo. Ecco la situazione

Sono ore caldissime in casa Milan per Stefano Pioli, che dopo il pareggio di Salerno con l’ennesimo infortunio della stagione rischia seriamente grosso. Se ieri sono uscite le voci che, comunque, il suo posto non era poi così in bilico, oggi, secondo calciomercato.com, le cose potrebbero anche cambiare in maniera immediata.

Chissà, magari un’altra non vittoria nell’ultima gara dell’anno potrebbe costare davvero carissima all’allenatore che due anni fa ha vinto lo scudetto e che l’anno scorso è arrivato in semifinale di Champions. Però quest’anno il Milan non sta facendo benissimo e i 21 stop per infortunio di altrettanti giocatori potrebbero essere una spada clamorosa che potrebbe mettere fine al lavoro del tecnico. E, nel caso, che cosa farà il Milan? Alla domanda, almeno per la prossima stagione, ha cercato di rispondere appunto il sito specializzato.

Esonero immediato per Pioli, ecco il doppio colpo

Sarebbero due i profili seguiti dal club rossonero. Uno è De Zerbi del Brighton, che dopo l’esperienza in Premier League potrebbe tornare in Italia, ma soprattutto il nome di Thiago Motta, che sta facendo una stagione clamorosa in sella al Bologna.

E, proprio l’attuale tecnico rossoblù, è uno di quelli che anche la Juventus avrebbe messo nel mirino per l’anno prossimo in caso di addio con Massimiliano Allegri. Certo, dopo gli ultimi risultati che il tecnico sta portando, il suo futuro sembra essere un poco più sicuro in bianconero. Ma vedremo. Da qui alla fine della stagione può davvero succedere di tutto.