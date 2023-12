Juventus, la reazione del VAR semina il caos: “Orca boia”

Per la Juventus sarà senz’altro un Natale all’insegna della serenità. I tre punti contro il Frosinone sono stati sudati ma meritati.

I bianconeri ieri sono scesi in campo contro l’undici allenato da Di Francesco, riscontrando le difficoltà preannunciate alla vigilia. Ma alla fine la differenza la fanno i campioni e Dusan Vlahovic è stato decisivo nel realizzare la rete della vittoria.

Adesso dunque ci si gode qualche ora di festa per poi tornare a pensare al campo, perché il campionato non si ferma. Sabato prossimo infatti la Juventus è attesa dal duro confronto con la Roma di Mourinho. Sfida tra rivali per la zona Champions League, dove non mancheranno di sicuro duelli importanti tra i giocatori. Si preannuncia un duro lavoro per l’arbitro.

Juventus, sotto esame l’intervento di Malinovskyi su Yildiz

A DAZN intanto ieri si è discusso a “Open Var” dell’episodio accaduto nel turno precedente in Genoa-Juventus. Con il fallo pericoloso di Malinovskyi su Yildiz nei minuti finali dell’incontro. Un intervento con il piede a martello che poteva mettere a rischio la salute del talento turco.

"Orca boia!!! Vuoi dare fallo e giallo? Va bene va bene, fallo e giallo va bene". Capite perché continuo a dire che debbano immediatamente smettere di trasmettere questi audio? Disastro totale #Malinovskyi #Yildiz #GenoaJuve #OpenVAR https://t.co/X2FsX2Y6w2 — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) December 23, 2023

Sono stati fatti ascoltare gli audio tra il direttore di gara e la sala Var. “Orca boia, vuoi dare fallo e giallo? Va bene va bene, fallo e giallo va bene” è il commento di chi sta davanti allo schermo. L’arbitro in effetti ha poi sanzionato Malinovskyi proprio con un cartellino giallo. Era evidente a tutti come invece si trattasse di un intervento da rosso. E anche tutti gli opinionisti di “Open Var”, tra cui Ciro Ferrara, sono stati concordi nel parlare di una mancata espulsione per il genoano.