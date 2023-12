Lo hanno già mandato via: addio Juve, colpo gobbo Barcellona

Calciomercato Juventus, fuori una! Per una trattativa che il direttore Giuntoli sta seguendo da tempo sembrano arrivare delle buone notizie.

Il mercato non è ancora iniziato, ma sono le voci di possibili trattative a regalare buonumore, o meno. Nel frattempo il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha assistito alla vittoria esterna dei bianconeri sul campo del Frosinone.

Il responsabile del mercato della Juventus ha avuto modo di ammirare diversi talenti bianconeri in campo, Kenan Yildiz e Matias Soulé su tutti. Ha potuto inoltre godersi, finalmente, un Dusan Vlahovic decisivo, autore del gol che nel finale della partita ha assicurato i tre punti alla Juventus.

Un Vlahovic che ha realizzato la sua sesta rete in campionato e ha ridato un leggero smalto ad un reparto offensivo che in questa stagione non sta brillando come dovrebbe, e potrebbe. Il direttore tecnico della Juventus sta già valutando delle alternative in vista della prossima estate.

Profili di attaccanti che modificheranno non poco il pacchetto offensivo dei bianconeri. Un profilo che Giuntoli sta monitorando ormai da tempo è in Premier League. Il suo club è il Manchester United, il suo nome è Jadon Sancho. Attaccante esterno della nazionale inglese, è un classe 2000.

Jadon Sancho ha chiuso la sua avventura a Manchester nel momento in cui, a seguito di una furiosa litigata, il tecnico olandese, Erik ten Hag, lo ha messo fuori squadra e da lì, non è più rientrato.

Insieme al Manchester United il nazionale inglese sta valutando soluzioni alternative. Secondo elnacional.cat, vi sono diverse ipotesi al vaglio dell’esterno inglese. La prima è il Barcellona, società gradita al giocatore, ma i dubbi verrebbero dalla parte catalana.

Il tecnico Xavi teme il carattere del giocatore inglese che ha rotto in malo modo con ten Hag e teme che tale situazione possa poi ripresentarsi al Barcellona, rompendo l’armonia dello spogliatoio.

Sempre nella Liga c’è l’Atletico Madrid di Simeone che acquisterebbe volentieri il talento inglese. Non mancano offerte nemmeno dalla Bundesliga, dove l’ex società di Sancho, il Borussia Dortmund, riprenderebbe volentieri il suo ex attaccante. Anche l’RB Lipsia è in fila per il classe 2000 inglese. Esattamente come la Juventus.

Ma forse il Barcellona non c’è più. Una in meno.