Panettone indigesto: Juventus-Roma, Allegri rischia di perderne quattro

Cresce l’entusiasmo in casa Juventus dopo l’ennesima vittoria ottenuta ieri all’ora di pranzo contro il Frosinone.

Come era stato previsto alla vigilia, la partita giocata contro la formazione allenata da Eusebio Di Francesco non è stata assolutamente semplice. I bianconeri alla fine l’hanno spuntata grazie alla rete di Vlahovic, che ha consentito di portare a casa tre punti vitali per la classifica in virtù dei risultati conquistati dalle altre rivali per la zona Champions.

Si può festeggiare in serenità il Natale e poi iniziare a pensare alla prossima partita di campionato. Sabato prossimo la Juventus da un’altra partita molto complicata. Quella contro la Roma di José Mourinho. Anche i giallorossi hanno l’ambizione di conquistare un piazzamento utile per la partecipazione alla prossima edizione della Champions League e venderanno senz’altro cara la pelle. Con la speranza di riuscire a mettere fine alla striscia positiva che i bianconeri stanno ormai portando avanti da tempo.

Juventus, è allarme infortuni: la situazione

Oggi è il giorno della vigilia ma in casa Juventus non si sta mai con le mani in mano. Purtroppo ci sono da verificare le condizioni di alcuni giocatori che sono usciti malconci dall’ultima partita e che rischiano di non esserci proprio contro la Roma.

Problemi possibili dunque in vista per l’allenatore Massimiliano Allegri che per la partita di sabato prossimo dovrà sicuramente fare a meno dell’esterno Cambiaso, fermato per un turno dal giudice sportivo. Al J-medical oggi si verificheranno le condizioni invece di Locatelli, Alex Sandro e McKennie. Per il difensore brasiliano le possibilità di riuscire ad esserci sono ridotte davvero al lumicino. Da capire l’entità invece degli infortuni dei due centrocampisti. La speranza del tecnico è ovviamente quella di poterli avere a disposizione, considerando che proprio in quel reparto c’è un’emergenza numerica dovuta alle lunghe defezioni di Pogba e Fagioli.