Calciomercato Juventus: firma a parametro zero, occasione d’oro

Tanti i nomi che vanno in scadenza e che a gennaio si potrebbero accordare. Caccia al parametro zero per la Juventus.

Aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus. Oltre all’arrivo di un centrocampista a gennaio, la società proverà a completare anche qualche operazione in vista della prossima stagione. Il mercato dei giocatori in scadenza di contratto regala delle grandi opportunità. Occasioni da non perdere con tanti calciatori pronti a firmare la prossima estate a parametro zero. La lista è abbastanza lunga, ecco alcuni dei nomi che potrebbero fare a caso della Juventus.

Occasione d’oro per la Juventus che è alla ricerca del colpo ad effetto in vista della prossima stagione. L’obiettivo di Giuntoli è trovare il profilo giusto per la rosa bianconero. Dopo aver perso Zielinski, che ha già un pre accordo con l’Inter, i bianconeri potrebbero guardare in casa Real Madrid per prendere un top a centrocampo. Senza dimenticare poi la difesa e l’attacco: ecco le occasioni a parametro zero per gennaio 2024.

Calciomercato Juventus: colpo a parametro zero, ecco chi può arrivare

Non cambia il modus operandi della Juventus. La dirigenza è sempre attenta alle occasioni a parametro zero. Ecco perché a gennaio sarà fatto un riepilogo anche su quei calciatori che vanno in scadenza a giugno 2024.

Intanto, in casa Juventus, s. Anche loro, insomma, potrebbero far gola a molti club. Ma poi ce ne sono altro: da Modric a Kroos del Real Madrid a Koke dell’Atletico Madrid, passando per Wilfred Ndidi del Leicester a Jorginho dell’Arsenal. Senza dimenticare, poi, i difensori con: Mario Hermoso dell’Atletico, Victor Lindelöf del Manchester United, Tiago Djaló del Lille, Lloyd Kelly del Bournemouth e Valentin Barco del Boca Juniros. Infine, in attacco le occasioni non mancano con Mehdi Taremi del Porto, Anthony Martial del Manchester United e Felipe Anderson della Lazio.