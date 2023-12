Bye bye Juventus: offerta Real da 40 milioni di euro

Carlo Ancelotti presto potrebbe accogliere un altro gioiello al Real Madrid: i blancos anticipano la Juventus e preparano 40 milioni

In tema di talenti la Juventus è molto attiva e attenta, pronta a investire anche cifre importanti per profili già pronti ma che possano rappresentare anche il futuro del club.

In questi mesi Giuntoli e Manna hanno sondato il terreno per diversi profili della nuova generazione: da Valentin Barco a Khephren Thuram, da Habib Diarra a Manu Koné. Tra i numerosi talenti selezionati dalla Juventus sul mercato c’è anche Javi Guerra, centrocampista classe 2003 del Valencia. Il suo talento sta brillando in Liga e già dall’anno scorso erano arrivati segnali molto eloquenti. Nasce come centrocampista centrale ma sta migliorando notevolmente la sua propensione al gol. Quest’anno ha già messo a referto 3 reti e un assist e il suo rendimento è in continua crescita. Javi Guerra ha attirato l’attenzione di club prestigiosi come la Juventus ma anche del Real Madrid. Come sottolineato da okfichajes.com, infatti, Florentino Perez starebbe preparando un’offerta per il centrocampista.

Juventus, il Real Madrid si inserisce per Javi Guerra: 40 milioni per strapparlo al Valencia

Il Valencia, però, è forte del lungo contratto che lega Javi Guerra al club fino al 2027 e per questo può giocare al rialzo sul prezzo.

Il club spagnolo parte infatti da una richiesta di 40 milioni di euro. Una cifra che porta i club interessati a fare attente valutazioni. Il Real Madrid non avrebbe particolari problemi dal punto di vista economico ma si prenderà del tempo per valutare la fattibilità dell’operazione. Negli ultimi anni i blancos hanno completamente rifondato il club, rimpiazzando tutti i veterani della vecchia guardia con nuove promesse: da Camavinga a Tchouameni, da Vinicius a Rodrygo, da Arda Guler a Bellingham. L’ultimo arrivato è il classe 2006 Endrick, pescato dal Palmeiras a soli 17 anni. Adesso nel mirino c’è anche Xavi Guerra che per qualità tecniche ed età rispecchia a pieno il progetto tecnico del Real Madrid. Inoltre conosce il campionato, un altro aspetto da non sottovalutare nella scelta finale del club e del giocatore.