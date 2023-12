Juventus, restyling totale: la triade si ricompone

Barzagli, Chiellini e Bonucci di nuovo alla Juventus? Possibilità concreta, ecco tutti i dettagli riguardo il nuovo ruolo.

Dopo Barzagli c’è stato l’addio al calcio di Chiellini. Ciò ha aperto le porte a nuove indiscrezioni relative ad un suo ritorno alla Juventus. Dei tre centrali difensivi, protagonisti dell’ultimo decennio bianconero, solo Bonucci è ancora in attività. Leonardo sarà protagonista della sessione di mercato 2024, visto che interessa alla Roma. In attesa del suo ritiro, ha già ammesso il suo desiderio che è quello di tornare alla Juventus in un altro ruolo.

Arrivano le ultimissime in merito alla possibilità di rivedere alla Juventus Bonucci, Barzagli e Chiellini. L’opzione è sul tavolo della società che è a lavoro per completare l’organigramma. Dopo l’addio di Nedved, infatti, la casella della vicepresidenza è ancora vuota. L’intenzione è quella di affidarla ad una vecchia bandiera della Juventus. Il profilo di Chiellini è quello che più s’addice anche perché Barzagli e Bonucci, come da loro ammesso, hanno l’ambizione di svolgere un lavoro di campo.

Juventus: Chiellini, Bonucci e Barzagli di nuovo insieme

In un futuro prossimo, dunque, non è da escludere un ritorno alla Juventus di Chiellini, Baragli e Bonucci. L’ipotesi resta sul tavolo della società che potrà contare in futuro sulle qualità dei tre ex difensori bianconeri, che hanno scritto la storia recente del club bianconero.

In una recente intervista al quotidiano spagnolo Marca, Bonucci ha confessa la sua ambizione che è quella di tornare alla Juventus come allenatore. “Se tornerò? È uno dei miei obiettivi. Voglio fare l’allenatore e se riuscissi a diventarlo nell’élite, la Juve è uno dei club che mi piacerebbe allenare”. Poi ha aggiunto. “La Juventus è una parte cruciale della mia vita. Sono grato ad Andrea Agnelli, Marotta, Paratici, Nedved, riferimento silenzioso. E all’allenatore che più mi ha cambiato e aiutato a crescere: Antonio Conte”. Con Bonucci futuro allenatore della Juventus, potrebbe trovare spazio nel suo staff Barzagli con Chiellini a capo della società nel ruolo dirigenziale. E’ questa, dunque, l’ipotesi che, in futuro, potrà prendere in considerazione Elkann. Per adesso, però, si tratta solo di una forte suggestione di mercato.