E’ già Juventus-Roma: formazione in bilico, Allegri ci spera

Oggi è il giorno di Natale, ma all’orizzonte per la Juventus c’è già una missione molto difficile da completare, quella contro la Roma.

L’anno solare non si è ancora concluso, la serie A ha in calendario altre partite molto delicate e una delle più importanti la giocherà proprio la formazione di Allegri. Che dovrà vedersela contro i giallorossi di Mourinho in uno scontro diretto per la zona Champions League.

Finora il rendimento stagionale della Juventus è andato oltre le aspettative. Perché nonostante le tante difficoltà incontrate Chiesa e compagni sono riusciti fin da subito a rimanere tra le prime. Anzi hanno già un buon vantaggio su altre rivali per le prime quattro posizioni e c’è l’ambizione di poter duellare con l’Inter. Anche se i nerazzurri paiono avere una marcia in più, anche in considerazione di una rosa che ha davvero tante alternative. Ma i bianconeri non hanno intenzione di mollare e vogliono chiudere l’anno nel migliore dei modi.

Juventus, Allegri confida nel recupero di Chiesa e Locatelli

Di sicuro il compito di Allegri, quello di schierare la miglior formazione possibile, è comunque sempre più complicato. Perché anche contro la Roma bisognerà far fronte a delle assenze importanti. Non ci sarà sicuramente infatti Cambiaso, fermato dal giudice sportivo. E non ci sarà nemmeno l’infortunato Alex Sandro, uscito malconcio contro il Frosinone. Gli esami hanno confermato che avrà bisogno di qualche settimana di stop.

L’allenatore della Juventus però contro la Roma spera di poter recuperare almeno due elementi chiave della sua squadra. In primis Locatelli. Il mediano pure è acciaccato dopo il match con il Frosinone, ma per lui si tratta solo di una contusione. Allegri punta ad averlo in campo, seppur non al meglio. Così come spera di poter contare su Chiesa. Yildiz ha confermato di avere talento e “fame” da vendere. Ma se starà bene Allegri manderà in campo il suo numero sette.