Juventus, un “giovane” al posto di Allegri: è già tutto deciso

Quale sarà il futuro di Allegri alla Juventus? Nuove indiscrezioni di calciomercato relative al destino del tecnico livornese.

Non si placano le voci riguardo il futuro in panchina di Massimiliano Allegri. Nonostante i buoni risultati dell’ultimo periodo, ed un secondo posto meritato, i tifosi continuano a contestare l’allenatore e il suo modo di giocare che non convince del tutto l’ambiente bianconero. Ecco la richiesta da parte del pubblico che si auguro un avvicendamento in panchina nel corso della prossima stagione. Il profilo di un giovane è quello che più di tutti intriga la società che è pronta a scommettere su una rivelazione.

In lotta con l’Inter per lo Scudetto, la Juventus continua a non convincere alcuni dei suoi tifosi. Sui social ci sono tante proteste contro Massimiliano Allegri, che è il principale responsabile – secondo i supporter bianconeri – del modo di giocare della squadra che è troppo difensivo. In questa stagione i numeri certificano la solidità della Juventus che con 11 gol subiti è una delle squadre con meno reti contro. L’altro dato che non convince i tifosi è quello dei gol fatti: solo 26 in 17 partite. Una media bassa che crea dibattito all’interno dell’ambiente juventino.

Allegri via, ecco chi vogliono i tifosi

Il cambio di rotta non è avvenuto. Al netto delle aspettative di inizio la stagione, la squadra ha dimostrato una grande solidità difensiva anche se sotto il punto di vista realizzativo ha avuto delle difficoltà. Ecco perché, per colpa di Allegri e del suo sistema di gioco, anche Vlahovic è finito nel mirino della tifoseria proprio a causa dello scarso rendimento.

Al netto di tutto questo, i tifosi si augurano che a fine stagione possa avvenire il cambio sulla panchina della Juventus. L’ipotesi risulta difficile anche a causa del contratto di Allegri, in scadenza a giugno 2025. Ma le cose potrebbero cambiare con il benestare di Giuntoli che potrebbe portare alla Juventus un giovane allenatore, tra i più promettenti della Serie A. Nella lista della società oltre a Vincenzo Italiano e Thiago Motta, c’è anche Raffaele Palladino che è considerato uno dei migliori, nel suo ruolo, in prospettiva futura. Sono questi, dunque, i candidati per sostituire Allegri che continua ad essere sulla graticola nonostante gli ottimi risultati fin qui raggiunti. L’ultima parola toccherà alla società che a fine stagione si renderà conto se esonerare o meno Allegri.