Nedved sta tornando: ecco cosa farà

Che fine ha fatto Pavel Nedved? Nuovi indizi riguardo il futuro dell’ex bandiera bianconera. C’è l’annuncio che spiazza i tifosi.

Svolta per l’ex vice presidente della Juventus che è pronto a ricoprire un nuovo incarico. La sua esperienza da dirigente non è finita. L’ex campione, vincitore con i bianconeri anche del Pallone d’Oro, è pronto a vivere una nuova esperienza nel mondo del calcio. Ecco le ultimissime riguardo il suo futuro.

Emergono dei retroscena relativi al futuro di Pavel Nedved. L’ex centrocampista della Juventus, per anni al fianco di Andrea Agnelli nel ruolo di vice presidente, si è dimesso dalla Juventus lo scorso anno a seguito dell’inchiesta sul caso plusvalenze che ha portato all’azzeramento dei vertici societari bianconeri. Con l’arrivo di Ferrero e Scanavino, l’organigramma è stato – letteralmente – commissariato con il solo Giuntoli, arrivato la scorsa estate dal Napoli, a capo dell’area tecnica insieme a Manna e Cherubini.

Nuovo ruolo per Nedved, sta tornando

Avvistato a Torino lo scorso 25 novembre, in occasione della presentazione del docu film dedicato a Marcello Lippi, ‘Adesso vinco io’, Pavel Nedved ha avuto modo di salutare l’attuare dirigente della Juventus Giuntoli. Alla prima, infatti, era presente anche il responsabile del calciomercato bianconero. Adesso, sui social, tanti tifosi si chiedono cosa ne sarà del futuro lavorativo di Pavel Nedved: ecco nuove indiscrezioni sul suo prossimo ruolo.

La Federcalcio della Repubblica Ceca sta mettendo in atto una ristrutturazione dell’area tecnica e Nedved potrebbe diventare il nuovo “direttore sportivo” o meglio avere un “ruolo autonomo all’interno dello staff”. Con l’innesto di Nedved, che secondo i media cechi darebbe nuova fiducia verso la nazionale, in panchina potrebbe arrivare un altro commissario tecnico. Ancora non è chiaro quale sarà il gruppo di lavoro che proverà a costruire il presidente della Federcalcio Fousek. L’obiettivo è preparare la squadra per Euro 2024 in Germania e Nedved potrebbe ripartire da qui dopo la Juventus.