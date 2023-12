UFFICIALE, rinnovo saltato: la Juventus prende “Il Diavolo”

Calciomercato. E’ partita la trattativa più attesa. E’ bastata soltanto una frase per mettere le ali alla fantasia di tutte le grandi società.

Ancora qualche giorno e aprirà la fiera dei sogni. La finestra di mercato invernale apre il primo gennaio, pochi giorni dopo il Natale e qualche giorno prima dell’Epifania. I giorni più attesi dell’anno da tutti i bambini per ricevere i tanto desiderati regali.

I dirigenti sono un po’ come i bambini. Come i bambini sognano di ricevere il regalo tanto desiderato. Quello inseguito con interminabili telefonate e lunghissime chiacchierate piene di promesse economiche e di cavilli legali. La tanto agognata trattativa.

E ogni dirigente che si occupa di mercato sogna di ricevere come regalo anche soltanto di partecipare ad un calciomercato per pochi eletti. Per i Grandi Club, ricchi di denaro e di trofei. Le società che si contendono, sempre loro, i talenti più grandi del calcio.

In questo periodo tutti i più grandi club hanno una sorta di terzo occhio puntato sull’Argentina. Buenos Aires, River Plate. E’ la formazione di Claudio Echeverri, la nuova stella del calcio mondiale. Non la si può chiamare nascente perché stella lo è già.

Calciomercato. E’ partita la trattativa più attesa

Dopo la tripletta al Brasile al Mondiale Under 17 disputatosi qualche settimana fa in Indonesia, il non ancora maggiorenne Claudio Echeverri, compirà 18 anni il prossimo 2 gennaio, numero dieci argentino, è diventato l’obiettivo numero uno dei più grandi club europei.

A dare ufficialmente il via alla trattativa più attesa sono stare le parole dello stesso giovane talento del River Plate, riportate dal giornalista Matteo Moretto, con un post sul suo profilo X.

“Il mio agente ha parlato con il presidente. Si diceva che non rispondeva alle chiamate, ma erano sempre in contatto. Non rinnoverò, ma resterò qui ancora per sei mesi o un anno per godermelo“. Talento ed idee chiare non mancano al destrorso numero dieci del River Plate.

Il suo contratto scadrà a dicembre 2024, ma il suo futuro si conoscerà molto prima. Quale sarà? Manchester City o Chelsea, Manchester United o Liverpool, Real Madrid o Bayern Monaco? La sfida è partita. E le italiane? No denaro, no party.