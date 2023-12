Vlahovic, il gol a Frosinone non basta: addio a gennaio

Si intensificano le voci riguardo il futuro di Dusan Vlahovic. Ecco la decisione della Juventus che, per gennaio 2024, guarda con interesse ad altri attaccanti.

Nuovi aggiornamenti di calciomercato relativi a Dusan Vlahovic. La rete messa a segno sabato scorso, contro il Frosinone, non ha messo fine alle indiscrezioni di calciomercato. Giuntoli è a lavoro per trovare una soluzione e per gennaio ha già messo nel mirino altri attaccanti.

Dusan Vlahovic pesa a bilancio della Juventus: il serbo è uno dei più pagati della rosa bianconera. Con un contratto in scadenza a giugno 2026, vale una spesa complessiva – tra netto e lordo – pari a 55 milioni di euro. Prelevato dalla Fiorentina nel gennaio 2022, per 81,6 milioni, al calciatore è stato garantito un super contratto di quattro anni e mezzo con uno stipendio da 7 milioni a salire. L’impatto economico, sui conti del club, è mostruoso: ecco perché la scorsa estate, anche su suggerimento di Allegri, la società ha provato ad imbastire una trattativa di scambio con il Chelsea per Lukaku. Adesso che i numeri non stanno dando ragione all’attaccante, che nell’ultimo periodo è stato criticato anche dai tifosi, i bianconeri potrebbero tentare nuovamente di cederlo nel corso della prossima sessione di mercato di gennaio 2024.

Quale futuro per Dusan Vlahovic?

Aumentano i dubbi riguardo il destino del calciatore, che non sta rispettando le attese iniziali. La Juventus, intanto, sta guardando ad altri attaccanti in vista di gennaio e anche per la prossima stagione.

Non è un mistero che Giuntoli stia sondando il mercato straniero e quello italiano, per rinforzare il reparto offensivo della Juventus. I bianconeri guardano con interesse in casa Bologna con Zirzkee che è uno dei profili più voga del momento. L’attaccante può partire per 40 milioni di euro anche se il Bayern, a parità di prezzo, ha la priorità su tutti gli altri club. Sullo sfondo resta viva anche l’ipotesi che porta a Victor Bonfiace, assoluto protagonista nel Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Simile, per caratteristiche, ad Osimhen è forte fisicamente, veloce e abile sotto porta. Anche in questo caso, sarà dura prenderlo a gennaio, possibile un tentativo per la prossima stagione. Infine, c’è David del Lille che rappresenta l’occasione low cost considerando il contratto in scadenza a giugno 2025. Andando in scadenza la prossima estate, può arrivare a prezzo di saldo nel corso della sessione estiva di mercato 2024. Tutto ciò dipenderà anche da Dusan Vlahovic che, per il momento, continua a giurare amore alla Juventus. Giuntoli è a lavoro per trovare un accordo con i suoi agenti, anche per quanto riguarda l’eventuale rinnovo fino al 2027 con alcuni ritocchi sull’ingaggio. Trattativa non semplice ma non impossibile.