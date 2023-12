Agata Centasso, non c’è storia: la gara la vince il lato A a tutto schermo

Agata Centasso, l’outfit check ci regala una vista privilegiatissima sul suo super décolleté: social in corto circuito.

È bella, è famosa, tutti la amano e ha un talento straordinario. Non è tutto oro, però, quel che luccica. Agata Isabella Centasso, calciatrice veneziana, ha difatti raccontato, qualche tempo fa, di essere stata in cura per la depressione. E ha voluto rendere noti i dettagli della sua esperienza nella speranza, appunto, che si rivelassero utili per qualcuno.

“Ho sofferto di depressione e di attacchi di panico – aveva rivelato – che condizionavano in modo pesantissimo la mia vita quotidiana, al punto che non riuscivo più a fare alcune cose. La forma di depressione di cui ho sofferto è stata fortunatamente lieve, lo posso dire perché, al contrario, ho visto forme di depressione molto forti, con miei conoscenti che sono stati veramente male”.

Adesso il peggio è alle spalle, per fortuna. Il fatto di essersi rivolta a degli specialisti l’ha aiutata ad uscire dal tunnel della depressione ed eccola, oggi, più forte che mai. Alle prese con la sua passione per il calcio e con quell’attività, parallela al pallone, che ha contribuito ad accrescere la sua popolarità in maniera smisurata. Sì, perché la bella Agata, oltre ad essere una calciatrice di tutto rispetto, è anche una diva dei social network.

Agata Centasso, non c’è storia: è questo il look vincente

Le oltre 73mila persone che la seguono avranno sicuramente apprezzato il modo in cui la Centasso, nel giorno della Vigilia di Natale, ha voluto coinvolgerle nel suo outfit check.

Ha sfoggiato qualche completo, si è messa in posa e ha ben pensato di condividere i suoi look natalizi con i follower di Instagram. Una foto in particolare, però, ci ha stupiti più delle altre. Quella, cioè, in cui la bella veneziana indossa un top dalla struttura molto rigida, che tiene favolosamente su il suo meraviglioso décolleté e che lo strizza fino a regalarci una visione privilegiatissima sull’incantevole lato A. Siamo tutti d’accordo sul fatto che sia l’outfit vincente tra i tanti proposti?