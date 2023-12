Dal Milan alla Juventus, è tutto finito: colpaccio da 20 milioni

La big mette 20 milioni sul piatto e si assicura il colpo per giugno, scavalcando Juventus e Milan

Manca circa una settimana all’apertura del mercato invernale e per la Juventus è arrivato il momento di restringere il campo e decidere su quali nomi puntare.

In questi mesi Giuntoli e Manna hanno lavorato gomito a gomito per costruire un piano di mercato ideale e funzionale. La priorità è sempre stata il rinforzo a centrocampo ma le occasioni potrebbero arrivare anche in altri reparti e sarà fondamentale cercare di coglierle. Nella lunga lista di difensori sondati dalla Juventus in vista del mercato invernale è presente anche il brasiliano classe 2001 Vanderson de Oliveira Campos. Il 22enne veste la magla del Monaco ed è già nel radar di molti club, italiani e non. La Juventus lo sta tenendo d’occhio, così come il Milan che potrebbe sfidare concretamente la Vecchia Signora sul mercato. Anche i rossoneri necessitano di un rinforzo in difesa, visto il lungo stop di Kalulu e i continui problemi fisici di Kjaer. Vanderson predilige il ruolo di terzino sinistro e all’occorrenza anche quello di esterno. Nel 3-5-2 di Allegri andrebbe a giocarsi il posto con Weah e McKennie, anche se ultimamente l’allenatore livornese sulla corsia di destra ha impiegato anche Cambiaso.

Juventus e Milan a mani vuote: l’Atletico in pressing su Vanderson

In questa stagione il brasiliano ha collezionato 2 gol e un assist in 11 presenze raccolte in Ligue 1. L’ostacolo principale per Juventus e Milan, però, potrebbe essere l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

L’Atletico è in corsa per Vanderson e intende fare un tentativo a gennaio, con l’obiettivo però di un assalto concreto a giugno. Vanderson ha un contratto col Monaco fino al 2027 e una valutazione di mercato attuale di circa 20 milioni di euro. Una cifra destinata ad aumentare in relazione all’età e alle qualità ancora inespresse da parte del brasiliano. Okfichajes sottolinea il pressing dell’Atletico Madrid per Vanderson, con la possibilità di presentare presto un’offerta al Monaco. Juventus e Milan sono tra le papabili candidate ma devono fare i conti con le ambizioni dei colchoneros che a destra attualmente possono contare sull’ex Udinese Nehuel Molina.