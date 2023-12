Dalla Juventus alle “gazze ladre”: hanno accettato la formula del prestito

Calciomercato Juventus, avrebbero, quindi, accettato la formula del prestito per il giocatore: tutti i dettagli dell’affare.

Il calciomercato invernale si anima con il nome di Kalvin Phillips, centrocampista del Manchester City, al centro delle voci di trasferimento. Fonti di ‘Football Insider’ rivelano che Newcastle e Juventus sono in testa per assicurarsi la firma del giocatore di 28 anni il prossimo mese.

Il Manchester City, sotto la guida di Pep Guardiola, ha comunicato a Phillips che è libero di cercare una nuova squadra a gennaio, e il centrocampista ha deciso di abbracciare questa opportunità per ottenere più tempo di gioco regolare.

Phillips conteso tra i bianconeri: addio sempre più vicino

Entrambe le squadre, Newcastle e Juventus, hanno manifestato un forte interesse per il centrocampista, mettendosi così in pole position per aggiudicarsi la sua firma. Tuttavia, il Tottenham si mantiene in agguato sullo sfondo, considerando anch’esso l’acquisizione dell’Internazionale inglese. Si prevede che Phillips lasci l’Etihad in prestito piuttosto che con un accordo permanente a gennaio, anche se i club interessati dovranno affrontare una commissione considerevole per ottenere i suoi servizi.

Nonostante il trasferimento di 45 milioni di sterline dal Leeds United nel 2022, Phillips ha avuto un impatto limitato con il Manchester City, totalizzando solo 31 presenze in tutte le competizioni e accumulando 318 minuti di gioco nella stagione attuale. Il Newcastle, attualmente settimo in Premier League, ha lottato con una serie di infortuni che hanno colpito pesantemente il centrocampo. La possibile acquisizione di Phillips rappresenterebbe un rinforzo significativo per affrontare la seconda metà della stagione, mentre la Juventus cerca di consolidare ulteriormente il proprio reparto a centrocampo con l’aggiunta di un talento come lui. Con il mercato invernale alle porte, il destino di Kalvin Phillips continua ad essere uno degli argomenti più discussi nel mondo del calcio.