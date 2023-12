Colpo alla Yildiz per il nuovo 9: la Juventus sfida il Real Madrid

Sono sempre tante le voci di calciomercato che coinvolgono la Juventus in questo periodo dell’anno e non potrebbe essere altrimenti.

Mancano solamente pochi giorni all’arrivo del 2024 e con il nuovo anno solare riapriranno anche le trattative di calciomercato. Con la società bianconera che è molto attesa dalla tifoseria, in quanto dovrà effettuare delle operazioni in entrata e in uscita per rinforzare l’attuale rosa.

Finora il cammino della Juventus nel campionato di serie A è stato molto positivo. Non giocando le coppe europee la squadra allenata da Massimiliano Allegri si sta focalizzando sul torneo italiano e sta collezionando molti risultati positivi. Di questo passo la conquista di un posto valido per l’accesso alla prossima edizione della Champions League non dovrebbe essere un problema. Ma è logico che è un grande club come la Juventus voglia sempre migliorarsi ed è per questo che il direttore sportivo Giuntoli sta già iniziando a guardare anche al futuro.

Juventus in lizza per un baby centravanti del Betis Siviglia

Perché se da un lato a gennaio è chiaro che ci si aspetti qualche rinforzo, è logico che lo sguardo di un club deve andare oltre l’orizzonte. Si lavora insomma anche già per la squadra della prossima stagione, puntando sempre sulla linea verde.

💥 𝗡𝗢𝗧𝗜𝗖𝗜𝗔 | El @CDTOficial negocia por el delantero internacional Sub 19 Yanis, una de las perlas del @RealBetis ▪️ Operación encarrilada para el verano e intento de anticiparla para que venga en la ventana de enero 🔗👇 ʟᴏꜱ ᴅᴇᴛᴀʟʟᴇꜱhttps://t.co/R6EI21xNKc — MANOJ DASWANI 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@mdaswani) December 26, 2023

Come scrive “El Dia.es” anche la Juventus sarebbe in lizza per ingaggiare un promettente centravanti. Si tratta dell’algerino-ispanico Yanis Senhadji, 18 anni, che milita con il Betis Siviglia. Con i biancoverdi ha un contratto fino a giugno 2024 e dunque è un appetibile colpo a parametro zero. Il debutto con l’under 19 spagnola lo ha messo in vetrina e anche Real Madrid e Siviglia lo vorrebbero. Il portale spiega però che il Tenerife è pronto a prenderlo già a gennaio? Befferà la concorrenza?