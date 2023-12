40 milioni per il sì: addio Juventus, la clausola sblocca tutto

La Juventus è una delle società più attese nella prossima sessione di calciomercato che aprirà i battenti tra qualche giorno.

Gennaio è dietro l’angolo e ovviamente in questo periodo dell’anno fervono i rumors delle voci che coinvolgono le diverse squadre di serie A. Tutti a caccia dell’acquisto giusto, magari low cost, per poter rinforzare il proprio organico e guardare al futuro con maggiore ottimismo.

È quello che ovviamente punta a fare anche la Juventus di Massimiliano Allegri. L’allenatore bianconero ha la necessità di accogliere nella sua squadra dei volti nuovi, in modo da avere maggiori alternative sia a livello tecnico che tattico. Pur tra mille difficoltà la Juve è riuscita finora a disputare un campionato di altissimo livello, installandosi sin da subito nelle posizioni che contano e che conducono alla prossima edizione della Champions League. Ma i tifosi sognano sempre in grande ed è per questo motivo che a gennaio si aspettano qualche innesto.

Juventus, Zirkzee si libera con la clausola: Premier League in agguato

La società bianconera ha ovviamente delle priorità. Portare alla corte di Allegri almeno un centrocampista, se non due, è troppo importante visto che finora quel reparto è stato in sofferenza. Tuttavia non è da escludere che Giuntoli stia lavorando anche su altre piste.

Ultimamente si parlato molto anche di un possibile interesse della Juve nei confronti di Zirkzee, che sta giocando un campionato strepitoso con la maglia del Bologna. Come ha spiegato calciomercato.it, c’è una clausola attivabile dall’attaccante con la quale potrebbe lasciare i rossoblù. Una somma fissata in 40 milioni di euro. Con diversi club di Premier League che sono in lizza e lo United che al momento pare essere in pole position.