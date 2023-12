Calciomercato Juventus, accordo raggiunto: ha firmato alcuni minuti fa

Calciomercato Juventus, la fumata bianca è definitiva: dopo i passi in avanti nelle ultime ore, è arrivata la firma tanto attesa.

Tra campo e mercato, sono giorni frenetici in casa Juventus. Mentre la compagine di Allegri è impegnata alla Continassa per preparare il delicato impegno di campionato contro la Roma, l’area mercato è al lavoro per cercare di migliorare l’organico a disposizione di Max Allegri. Un passaggio cruciale, però, è rappresentato dalla questione rinnovi. Sotto questo punto di vista, emergono novità importanti.

Secondo quanto riferito da Romeo Agresti, Bremer avrebbe apposto la sua firma sul rinnovo di contratto con la Juventus. Il difensore brasiliano ha prolungato di un anno l’accordo con la “Vecchia Signora”, alla quale si è legata fino al 2028. Manca soltanto il comunicato ufficiale del club, ma ormai l’operazione è stata già suggellata in tutti i suoi aspetti. Protagonista di una stagione disputata su ottimi livelli, l’ex centrale del Torino si è ormai ritagliato un ruolo da protagonista nello scacchiere bianconero. In attesa dei comunicati ufficiali di rito, è possibile sviscerare le prime anticipazioni. Salvo dietrofront dell’ultim’ora, non si dovrebbero registrare significative novità in termini di cifre. Bremer continuerà a percepire lo stesso ingaggio pattuito con la Juventus più di un anno fa (circa 5 milioni di euro), all’epoca del suo sbarco nella parte bianconera della Mole.