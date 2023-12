La Juventus sfida i rivali di sempre: colpo Scudetto da 40 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri fanno sul serio per il giocatore. Sfida ai rivali di sempre in Serie A per il colpo da 40milioni di euro

Ormai ci siamo, gennaio è alle porte, e ovviamente la riapertura del mercato fa fare un mezzo sorriso a Massimiliano Allegri, che ha bisogno di almeno un centrocampista per cercare di stare al passo dell’Inter, in primis, e poi cercare di prendersi la qualificazione alla prossima Champions League che per le sorti dei bianconeri è determinante.

Fino al momento, il tecnico livornese, si è inventato di tutto in mezzo al campo. Anche Cambiaso e Iling come interni, e sappiamo benissimo come il loro ruolo sia completamente diverso. Insomma, ha fatto di necessità virtù Max, e adesso però anche lui si aspetta un regalo da parte della società. Di nomi di possibili centrocampisti ne sono venuti fuori tanti in questo periodo. E dalla Francia, precisamente L’Equipe, ne lanciano fuori un altro, già accostato comunque alla Vecchia Signora nei mesi scorsi.

Calciomercato Juventus, sfida al Napoli per Koné

Il nome in questione è quello di Manu Koné, centrocampista del Borussia Monchengladbach che dopo essere tornato in campo alla fine di settembre mettendosi alle spalle un infortunio, ha dimostrato di essere un elemento in grado di fare il salto di categoria. E la Juve così come il Napoli ci starebbero pensando.

Sì, perché gli azzurri qualche innesto lo faranno così come annunciato già dal presidente De Laurentiis, e dopo aver ceduto Elmas al Lipsia hanno anche una buona base per partire. Il ‘Gladbach la scorsa estate chiedeva 40milioni di euro per il cartellino del giocatore, e la cifra non è cambiata più di tanto. La Juve questi soldi al momento, ma potrebbe cercare la mossa del prestito con diritto di riscatto e, vedendo anche la classifica, Koné potrebbe decidere di spingere verso Torino piuttosto che verso Napoli.