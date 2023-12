Duello vinto in Serie A: la Juventus ha chiuso il primo acquisto

Calciomercato Juventus, il rilancio vincente ha permesso ai bianconeri di chiudere positivamente l’affare. Le cifre dell’accordo.

Primo sussulto bianconero. Dopo settimane di calma apparente, la Juventus ha definito la prima trattativa in entrata della propria sessione invernale di calciomercato.

Secondo quanto riferito da Sky, infatti, la “Vecchia Signora” avrebbe messo la freccia bruciando la concorrenza per il gioiello Adzic. Il classe ‘2006 in forza al Buducnost Podgorica, a lungo corteggiato dal Bologna, è atteso la prossima settimana a Torino per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre la firma sul suo nuovo contratto. La Juventus ha definito la trattativa sulla base di un acquisto a titolo definitivo per 5 milioni di euro a cui aggiungere una percentuale legata alla futura rivendita del calciatore. A lungo corteggiato dal Bologna, Adzic aveva calamitato l’interesse di altri club in giro per l’Europa. Alla fine, però, a spuntare è stata proprio la Juventus, che grazie all’ultimo rilancio è riuscita a volgere la partita a sua favore, aggiudicandosi uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico internazionale.