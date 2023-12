Juventus, Vlahovic non ha lavorato in gruppo: il motivo

In vista di Juventus-Roma del 30 gennaio, la squadra di Allegri si è ritrovata alla Continassa: Vlahovic non ha lavorato in gruppo

La Juventus torna in campo per preparare il big match della 18ª giornata che chiuderà il 2023 di Serie A.

I bianconeri ospiteranno all’Allianz Stadium la Roma di José Mourinho, con l’obiettivo di accorciare o mantenere la distanza di 4 punti dall’Inter capolista. Nella giornata di oggi alla Continassa la squadra di Allegri si è allenata ma arrivano novità importanti in chiave infortuni. Come sottolineato dal giornalista Giovanni Albanese, Federico Chiesa e Manuel Locatelli si sono allenati parzialmente in gruppo e contano di essere a disposizione per il match di sabato 30 dicembre.

Continassa: #Chiesa e #Locatelli oggi parzialmente in gruppo. Differenziato per #Vlahovic perché ha preso una botta al piede sinistro, ma domani mattina dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni. #Juventus — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) December 27, 2023

Juventus, parzialmente in gruppo Chiesa e Locatelli: differenziato per Vlahovic

Situazione differente invece per Dusan Vlahovic, autore del gol vittoria nell’ultima gara di campionato contro il Frosinone.

L’attaccante serbo nella giornata di oggi ha svolto lavoro personalizzato, a causa di una botta al piede sinistro. Nella giornata di domani, giovedì 28 dicembre, dovrebbe tornare in gruppo. Allegri spera di averlo a disposizione contro la Roma, almeno per uno spezzone di partita.