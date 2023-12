Kalvin Phillips, annuncio UFFICIALE: saranno in tre

Kalvin Phillips, annuncio ufficiale da parte del giocatore e della fidanzata nel giorno di Santo Stefano. Saranno in tre

Ancora non si sa se è un fiocco azzurro o un fiocco rosa, ma poco cambia. Il giorno di Santo Stefano è stato un giorno particolare per Kalvin Phillips, centrocampista del Manchester City accostato alla Juventus, che ha annunciato di aspettare un figlio dalla compagna. Una giornata particolare, di quelle belle e che segnano ovviamente in maniera importante il destino di un uomo e di una coppia in particolare.

E in Inghilterra, visto che i tabloid su queste notizie ci sguazzano sempre, in queste ore non si parla d’altro. Intanto da parte di Juvelive.it al giocatore inglese mandiamo i migliori auguri a Phillips e alla sua compagna. Sperando che il parto possa avvenire a Torino. Significherebbe solamente una cosa, e sappiamo tutti che cosa.