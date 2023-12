Angelozzi: “Matias Soulé lo vogliono in tanti, ma vi dico che…”

Angelozzi parla di Soulé. Il direttore sportivo del Frosinone dei miracoli dice tutto sul presente e…sul futuro del talentuoso argentino di proprietà della Juventus.

In molti si chiedono come abbia fatto a convincere Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juventus, a farsi ‘prestare’ tre giovani talenti bianconeri a cui, prestissimo, se ne aggiungerà un quarto.

La risposta è la più scontata e banale, perché Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone è, semplicemente, molto bravo. E se è riuscito a convincere Giuntoli che per Enzo Barrenechea, Kaio Jorge e Matias Soulé l’ambiente e la squadra del Frosinone sarebbero stati l’ideale per la loro crescita umana e professionale è, semplicemente, perché sapeva che era la verità.

Una verità che Giuntoli ha toccato con mano il 23 dicembre scorso quando la Juventus è stata ospite del Frosinone al Benito Stirpe. Il direttore tecnico della Juventus ha conosciuto l’ambiente descritto da Angelozzi e ha visto come i ‘suoi’ giovani talenti stanno crescendo. Con il sorriso stampato sul volto e quell’indescrivibile piacere di giocare a calcio. Che non è mai così scontato trovare nei giovani.

Angelozzi parla di Matias Soulé

Ed alla fine di una splendida giornata di sport Giuntoli e la Juventus, come ulteriore, e concreto, attestato di stima nei confronti di Guido Angelozzi e del Frosinone Calcio, hanno assicurato che un altro giovane talento, Dean Huijsen, sarebbe presto sbarcato in Ciociaria.

Il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, ai microfoni di TvPlay, ha parlato del talento più ammirato della formazione guidata da Eusebio Di Francesco, Matias Soulé:

“Soulé lo volevano in tanti, spagnoli, olandesi e tutt’ora è molto seguito, ma la Juve ci ha detto almeno fino a oggi che è molto contenta del percorso che stanno facendo sia lui che Barrenechea e Kaio Jorge, quindi sono convinto che resteranno fino a giugno, poi a giugno si vedrà“.

E allora perché cambiare quando tutto sta girando come meglio non si potrebbe. La conferma più chiara di quanto detto dal direttore sportivo Angelozzi arriva da Torino. E’ la scelta, da parte della Juventus, di far indossare i colori gialloblu anche a Dean Huijsen, altro talento a cui non hanno mai fatto difetto le richieste di altri club.

In questa stagione il Frosinone sembra davvero un’altra cosa rispetto a tutte le altre. Soprattutto per la Juventus.