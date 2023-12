Blitz inglese di Giuntoli: la Juventus intavola lo scambio

Il calciomercato della Juventus continua ad andare avanti senza soste mentre ormai manca sempre meno alla riapertura ufficiale delle trattative.

Ultimi giorni dell’anno nei quali iniziano a crescere i rumors che riguardano il calciomercato. Con la dirigenza che sta lavorando per far sì che possano essere accolte le richieste di mister Allegri. La squadra ha bisogno di rinforzi per poter pensare di impensierire l’Inter per il primo posto.

Finora la squadra bianconera si è tolta parecchie soddisfazioni e vuole chiudere l’anno solare nel migliore dei modi, affrontando la Roma sabato sera. Poi ci sarà spazio per il calciomercato, visto che a gennaio si riapriranno le trattative. Si punterà ad avere fin da subito rinforzi, visto che il campionato non si fermerà di certo.

Juventus su Patino dell’Arsenal: a Londra andrebbe Kean

Continuano ad essere tante le voci di calciomercato che riguardano la Juventus in questo periodo. Si sa che i bianconeri stanno cercando dei centrocampisti, Giuntoli è al lavoro per accontentare le richieste dell’allenatore.

Missione inglese per #Giuntoli. Il profilo che interessa la #Juventus per ingaggio, caratteristiche tecniche (regista) è #CharliePatino #Arsenal. Con #Kean a Londra. Lo avevamo anticipato a #CalcioTotale. Non è tramontata la pista #Kroos ma per giugno. — Paolo Paganini (@PaPaganini) December 27, 2023

Il giornalista Paolo Paganini ha spiegato su “X” quelle che potrebbero essere le trattative da impostare per il direttore sportivo. La Juventus starebbe infatti seguendo con interesse il giovane mediano Charlie Patino, classe 2003, playmaker dell’Arsenal. In cambio sarebbe pronta ad offrire ai Gunners il cartellino di Kean. Un colpo per il presente ma anche per il futuro. Ad ogni modo la Juve continuerebbe a seguire anche l’esperto Kroos, ma per la possima stagione. Quando sarà libero da vincoli contrattuali con il Real Madrid.