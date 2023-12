De Paul alla Juventus, non è ancora finita: l’ultimo sì riapre tutto

De Paul alla Juventus, non è ancora finita. La società bianconera proverà fino all’ultimo a inseguire uno dei suoi principali obiettivi.

Santo Stefano in campo per i giocatori della Juventus in vista della sfida Champions contro la Roma di José Mourinho.

Allegri non vuole allentare la tensione, meno che mai per una sfida che, dagli anni ’80 in poi, ha sempre un sapore particolare ed un retrogusto fatto di accesa rivalità. Nonostante si sia alla penultima curva prima della fine del girone d’andata, il pensiero va spedito a gennaio, quando inizierà il mercato invernale.

E in casa Juventus c’è chi, come Massimiliano Allegri, spera che la Befana non porti soltanto carbone, ma un forte centrocampista formato regalo. E chi, come Cristiano Giuntoli, dovrà, invece, preparare una bella lettera per la vecchina con la scopa. Lì dove è scritto a caratteri cubitali il nome del prescelto per il centrocampo bianconero.

Ad oggi è ancora difficile immaginare quale possa essere il nome che eventualmente scriverebbe Giuntoli. Si può comunque intuire che un profilo assai gradito al direttore tecnico bianconero, ed allo stesso Allegri, sarebbe quello di una vecchia conoscenza del campionato italiano, ora impegnato nella Liga spagnola: Rodrigo de Paul.

Rodrigo de Paul è obiettivo che si potrebbe definire ‘storico’ della Juventus. Forse per nessun altro giocatore i giudizi di Allegri e Giuntoli collimano in una tale misura.

Caratteristiche tecniche, età, è un classe 1994, la sua felice esperienza ad Udine, sono tutti fattori che pendono a suo favore e che lo fanno preferire a tanti, e più giovani, centrocampisti.

Secondo quanto riportato da elgoldigital.com, il centrocampista argentino non spingerà per una sua eventuale cessione, bensì si rimetterà alla volontà del suo club. Per il tecnico dei biancorossi, Pablo Simeone, non rappresenta un profilo insostituibile, ma al momento l’Atletico Madrid non può permettersi di perderlo.

La Juventus ha già fatto un tentativo per gennaio ma il club spagnolo ha fatto muro. Un muro che però potrebbe crollare di fronte ad un’eventuale offerta importante della Juventus che permetterebbe poi ai biancorossi di andare sul mercato. Gennaio deve ancora iniziare e può pertanto accadere di tutto.

Anche che Rodrigo de Paul vada alla Juventus.