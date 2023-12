Juventus, Giuntoli porta subito un Pallone d’oro a Torino: chance da urlo

Juventus, Giuntoli porta subito un pallone d’oro a Torino. Ecco la possibilità per i bianconeri che si potrebbe aprire nella prossima estate

Occasione di mercato per la Juventus: Giuntoli ha già fatto vedere di essere in grado, quando serve, di accelerare. Di cambiare passo per bruciare le concorrenti. E potrebbe alzare la posta in palio il direttore dell’area tecnica dei bianconeri, visto che secondo quanto riportato da Luca Cimini, nel mirino adesso ci sarebbe uno che ha fatto la storia del calcio negli ultimi anni.

Riportiamo testualmente quello che ha scritto sul proprio profilo X: “La Juventus sarebbe interessata a Tony Kroos. Arriverebbe a gennaio o giugno? Se ci fosse l’occasione la Juve potrebbe anticipare l’arrivo già nel calciomercato invernale. Dalle mie informazioni non si acquisterà tanto per ma si cercano upgrade”. E che upgrade sarebbe il centrocampista tedesco che almeno un altro paio di stagioni, anche per cercare di portare quell’esperienza che al momento manca dentro la Juventus, ci starebbe.

Juventus, perché pallone d’oro?

Ora vi starete chiedendo: ma Kroos quando lo ha vinto il pallone d’oro? Effettivamente non lo ha mai fatto però con la nazionale tedesca Under-17 arrivò terzo al Mondiale di categoria conquistando, alla fine di quella manifestazione appunto, il Pallone d’oro e la Scarpa d’Argento. Insomma, sin dall’inizio della sua carriera si vedeva di che pasta fosse fatto, di una categoria diverso rispetto agli altri. E poi ha continuato su quei livelli. Con la nazionale tedesca e con il Real Madrid ha vinto tutto quello che un calciatore sogna di vincere nella sua carriera.