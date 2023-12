Juventus, triplo regalo per Allegri: show alla Continassa

Juventus, per Allegri il regalo è triplo: show alla Continassa per il tecnico che sabato sera contro la Roma potrà contare su diversi uomini

L’ultima dell’anno ha sempre un sapore particolare, perché chiudere bene è assai importante per la Juve che poi, nel corso della prossima settimana, dovrà iniziare a pensare sul campo alla Coppa Italia, ma fuori dal campo anche al mercato visto che si aprirà ufficialmente la possibilità di andare a prendere quegli elementi che servono a Massimiliano Allegri. Insomma, saranno giorni intensi.

E intanto dalla Continassa, in vista del match contro la formazione di Mourinho, arrivano comunque delle notizie importanti: Allegri infatti può sorridere perché dopo i dubbi dei giorni scorsi potrà sicuramente contare su tre elementi che oggi hanno ripreso ad allenarsi con la squadra.

Juventus, tutti a disposizione

Non tenendo in considerazione Kean e De Sciglio, che hanno chiuso in anticipo il proprio anno solare, oggi hanno lavorato con il resto dei compagni sia Locatelli, sia Vlahovic e sia Federico Chiesa. Sì, tutti a disposizione del tecnico per la sfida contro Mourinho sabato sera allo Stadium. Una sfida che potrebbe dire una cosa assai importante: allungare in maniera forse anche decisiva nei confronti di una concorrente per il quarto posto.