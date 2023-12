Kenan Yildiz, 007 in azione: mossa a sorpresa della Juventus

Kenan Yildiz, gli occhi del mondo addosso. Il talento turco della Juventus è ormai uno degli obiettivi dichiarati dei grandi club europei.

Massimiliano Allegri lo ha tenuto dentro lo scrigno come si conviene ad un gioiello di valore. E come si fa con i gioielli di valore si attende l’occasione giusta per mostrarli agli occhi del mondo.

Il 23 dicembre 2023 è il giorno. Frosinone-Juventus, la partita. La formazione bianconera è priva di Federico Chiesa ed Allegri ha cambiato un po’ le carte in tavola in attacco. Kenan Yildiz, il talento turco classe 2005, è titolare dal primo minuto.

Gli occorrono dodici minuti per mettere il suo sigillo all’incontro. Uno, due, tre avversari saltati, tiro e palla in rete. Quella esultanza con la lingua di fuori, alla Del Piero, si era vista soltanto dopo un’altra sua prodezza. Quella volta, però, la maglia era quella della Turchia.

Quel gol realizzato contro la Germania ha mosso l’interesse di tanti dirigenti che hanno iniziato a chiedere informazioni sul gioiellino bianconero. Kenan Yildiz è diventato un profilo sensibile, da monitorare con attenzione, poiché trattasi di un sicuro crack.

All’antivigilia di Natale erano in tanti assiepati in tribuna al Benito Stirpe di Frosinone…

Volti sconosciuti ai più, ma straordinariamente rilevanti. Per avere un quadro più completo della situazione venutasi a creare allo Stadio di Frosinone in occasione della gara che ha visto i gialloblu locali affrontare la Juventus, basta scorrere il post dell’esperto di mercato, Ekrem Konur.

“Gli scout di Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Arsenal e Liverpool hanno osservato Kenan Yildiz, 18 anni, attaccante turco della Juventus, durante la partita contro il Frosinone“. La rete alla Germania, con la maglia della Turchia, ha mosso la curiosità, la rete contro il Frosinone, con la maglia della Juventus, ha acceso il desiderio.

Per la Juventus si prevedono tempi duri. La società bianconera non vuole cedere Yildiz, ma quando inizieranno a muoversi i top club della Premier League, della Liga o della Bundesliga, resistere diventerà quasi impossibile. I problemi economici della Juventus sono a conoscenza di tutti e questa è una doppia debolezza.

I tifosi non vogliono perderlo. E’ bastata un’esultanza alla Del Piero per farlo sentire uno di loro.