Rabiot tra rinnovo e addio: Juventus già avvisata

Sono giorni molto caldi per la Juventus che si prepara a chiudere il 2023 con un match delicato, con lo sguardo rivolto poi al calciomercato.

Sabato sera la formazione di Allegri torna in campo per l’ultima partita di questo anno solare. Che non sarà delle più semplici, visto che dovrà vedersela contro la Roma di Mourinho. Squadra sempre ostica, che combatte su tutti i palloni ed è animata da una grande voglia di raccogliere un risultato positivo contro una rivale per la Champions.

Una volta terminati gli impegni sul campo, ci sarà tempo per festeggiare il nuovo anno prima di tornare a lavorare senza sosta. Nel 2024 la Juventus spera di poter regalare giorni felici alla propria tifoseria. Dunque l’obiettivo minimo della conquista di un posto in Champions dovrà essere raggiunto, coltivando nel frattempo il sogno scudetto. Un sogno che inevitabilmente passerà anche dalle mosse che il club effettuerà nel corso delle prossime settimane.

Juventus, il futuro di Rabiot continua ad essere nebuloso

Il calciomercato della Juventus però non riguarda solo acquisti e cessioni, ma sarà incentrato pure sui rinnovi di quei calciatori che si stanno avvicinando alla scadenza del loro contratto. E tra questi c’è anche Adrien Rabiot.

Che la posizione riguardante il francese stia vivendo una fase di stallo lo ha confermato anche il giornalista Momblano durante la diretta di “Juventibus”. “Sul rinnovo di Rabiot è tutto fermo. Non apre al momento il discorso con la Juventus e ha fatto sapere che almeno fino a marzo non aprirà alcun dialogo per un contratto con nessun altro club” ha rivelato. Dunque bisognerà attendere per capire quale sarà il suo futuro, con la Juve che sarà chiamata ad uno sforzo economico per arrivare ad un nuovo rinnovo. Il mediano transalpino è un elemento chiave dell’attuale squadra e sostituirlo non sarebbe certo semplice.