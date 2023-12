Trattativa saltata prima di Juventus-Roma: accordo in frantumi

Salta l’affare, prima di Juventus Roma: ecco le ultimissime di mercato riguardo questo colpo che è definitivamente sfumato.

C’è l’annuncio definitivo riguardo questo affare di mercato che è saltato. La società ha deciso di non procedere a questa trattativa che era impostata da giorni. Il colpo resta, dunque, in canna con il direttore sportivo che adesso dovrà guardare a nuovi obiettivi per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore, che resta in attesa di qualche nuovo elemento in vista di gennaio 2024. Adesso le sue attenzioni sono al big match, che chiuderà il 2023 calcistico, in programma a Torino il 30 dicembre.

Juventus e Roma sono a lavoro per l’ultima gara del 2023 in programma all’Allianz Stadium sabato 30 dicembre. Intanto, arrivano degli aggiornamenti di calciomercato riguardo questo colpo che è sfumato in maniera definitiva per buona pace del calciatore che non vedeva l’ora di tornare in Serie A. La notizia è arrivata a poche ore dalla sfida di campionato tra le due squadre, ecco tutti i dettagli riguardo il no della società che ha comunicato all’agente del ragazzo la volontà di non voler procedere alla trattativa.

Accordo saltata: la decisione prima di Juventus Roma

Poche ore fa è arrivata la risposta negativa da parte della proprietà che ha fatto sfumare, in maniera definitiva, l’affare di calciomercato. Il club non procederà all’acquisto del calciatore. Una decisione a sorpresa che ha accolto il parere positivo dei tifosi che sui social hanno gioito per questa notizia. Da giorni, infatti, città circolavano dei malumori sul possibile arrivo alla Roma di Leonardo Bonucci: alla fine l’affare non andrà in porto. C’è stato il no della proprietà, che ha fatto sfumare l’acquisto. Il calciatore non si unirà alla squadra giallorossa. Dietrofront della famiglia Friedkin, che ha comunicato all’agente del calciatore il parere negativo della presidenza.

E’ il Corriere dello Sport a fare il punto della situazione su questo affare di mercato. Tiago Pinto aveva trovato l’accordo per portare alla Roma Bonucci. C’era l’ok delle parti con gli agenti che avevano trovato il modo per liberare il difensore dall’Union Berlino. A dare il parere negativo è stata la famiglia Firedkin, che ha bloccato l’acquisto del difensore. Salta, dunque, l’arrivo alla Roma di Leonardo Bonucci. Dopo giorni di trattative, è arrivato il no della presidenza a pochi giorni dalla sfida di campionato contro la Juventus. Il general manager Tiago Pinto ha comunicato la volontà della Roma di interrompere i contatti per l’acquisto dell’ex Juve. In ogni caso, è previsto un nuovo acquisto in difesa per la Roma che procederà all’arrivo di un altro elemento, in grado di rinforzare numericamente l’organico a disposizione di Mourinho che a gennaio dovrà fare a meno di Ndicka, impegnato per la Coppa d’Africa.