Annuncio in diretta sul futuro di Vlahovic: “Deciso al 99.9%”

La Juventus si accinge a chiudere l’anno solare, domani la squadra di Allegri dovrà vedersela contro la Roma di Josè Mourinho.

Una partita da affrontare al massimo della concentrazione, ci sarà tempo poi per festeggiare il Capodanno. Farlo con i tre punti in tasca sarebbe una grande soddisfazione, considerando il valore dell’avversario ma anche il fatto di rimanere in scia per la prima posizione.

L’Inter continua ad essere la squadra favorita per il tricolore e non potrebbe essere altrimenti, visto che ha la rosa più forte e più completa. Ma il calciomercato di gennaio potrebbe essere un crocevia molto importante per le ambizioni della Juventus. Che sa bene di cosa ha bisogno per migliorarsi e poter sognare in grande in questo 2024 che è ormai alle porte.

Juventus, Pergolizzi a TvPlay: “Vlahovic a gennaio non si muove”

La Juventus però nei prossimi mesi non dovrà pensare solo agli acquisti, ma anche a come blindare i top player che sono in organico. Tuttavia non sono nemmeno da escludere delle cessioni che porterebbero a Torino una vagonata di milioni, che il club potrebbe poi reinvestire.

Si continua sempre a parlare molto di Dusan Vlahovic, del resto il centravanti è il calciatore bianconero con la valutazione più alta. Ai microfoni di TvPlay il giornalista Dario Pergolizzi ha discusso anche del futuro del bomber ex Fiorentina. “Come ogni calciomercato ci sono delle richieste d’informazioni, l’agente ha avuto dei contatti, ma non sono arrivate delle offerte ufficiali. Se la situazione rimane questa, dunque, la Juventus deve cercare di valorizzare al meglio le sue caratteristiche. Cosa che finora non mi sembra stia accadendo. Il futuro di Vlahovic a gennaio sarà al 99,9% periodico ancora alla Juve”. Nessun dubbio dunque sulla sua permanenza, ma in estate le carte in tavola potrebbero anche cambiare.