Juventus-Roma, l’allegrata dell’ultim’ora: scelta a sorpresa su Yildiz. Alla vigilia della gara contro la Roma il tecnico prepara la sorpresa.

Il mercato non distrae Massimiliano Allegri. La Roma è guidata da una vecchia volpe come José Mourinho e il tecnico livornese non si fida.

Troppo importante proseguire la scia positiva e rimanere aggrappati alla lepre Inter. Troppo importante rafforzare la posizione che possa poi assicurare la partecipazione alla prossima Champions League.

La Roma non è poi così distante in classifica e l’obiettivo dichiarato della formazione capitolina è il medesimo della Juventus. Quando poi hai davanti attaccanti come Romelu Lukaku e l’ex Paulo Dybala, la Champions non può che essere l’obiettivo minimo.

Nella consueta conferenza stampa pre-gara il tecnico bianconero è sembrato disteso e fiducioso. Certo è che non vuole che si ripetano errori che sono costati caro contro il Genoa e che hanno in serio dubbio la vittoria contro il Frosinone.

Ma quale Juventus scenderà in campo domani sera all’Allianz Stadium, inizio ore 20.45, contro la Roma? Cosa ha in mente il tecnico livornese?

Juventus-Roma, l’allegrata dell’ultim’ora

Un Allegri ermetico che ha detto e, soprattutto, non detto. Ma leggendo tra le righe si può intuire qualcosa in vista dello scontro diretto per la Champions contro la Roma di Mourinho.

Giovanni Guardalà a ‘Sky Sport’ ha provato a interpretare le parole del tecnico bianconero: “Allegri non ha lasciato indizi sulla possibile titolarità di Chiesa contro la Roma, dicendo solo che sta meglio e che è pimpante. Max potrebbe però schierare Yildiz dal 1° minuto con Vlahovic, con Fede pronto a subentrare dalla panchina“.

Sembra proprio che il tecnico livornese non possa, e non voglia, più tenere il giovane talento turco in panchina. Ha atteso per lui il momento giusto per affidargli una maglia da titolare e Kenan Yildiz lo ha immediatamente ripagato con una splendida rete. Il classe 2005 può rappresentare una scossa adrenalinica per un attacco ancora troppo anemico.

L’impegno con la Roma è da prendere con la molle e ogni singola scelta dovrà essere valutata con attenzione. Al posto dello squalificato Andrea Cambiaso potrebbe tornare a vestire la maglia da titolare, dopo diverse settimane, Timothy Weah.