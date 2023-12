Khedira ha detto sì: affare stellare Juventus, ecco le condizioni

Calciomercato Juventus, il super colpo si può fare ma a queste condizioni: i dettagli del potenziale affare in arrivo.

Nelle ultime settimane, si è diffusa la suggestione che vede Toni Kroos come possibile rinforzo della Juventus nel prossimo mercato estivo.

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il centrocampista tedesco sarebbe disposto a considerare un trasferimento in bianconero, pur accettando una significativa riduzione dell’ingaggio, stimato intorno ai 12 milioni di euro netti. La sua attenzione verso la Vecchia Signora sarebbe alimentata dalle ottime referenze sul club e sull’allenatore Massimiliano Allegri, provenienti dal connazionale Sami Khedira.

Khedira fa da tramite: arriva Kroos alla Juventus

Kroos, attualmente legato al Real Madrid, sembra attratto dall’idea di unirsi alla famiglia juventina. Le glorie passate e il prestigio internazionale della Juventus, insieme alla possibilità di giocare in Serie A, potrebbero essere elementi chiave nel convincere il talentuoso centrocampista a fare il grande passo. La reputazione di Allegri come allenatore di successo e la sua abilità nel plasmare centrocampisti di alto livello potrebbero costituire un fattore decisivo nella scelta di Kroos. Uno degli aspetti più interessanti di questa possibile trattativa è la disponibilità di Kroos a ridurre sostanzialmente il proprio ingaggio per indossare la maglia bianconera. La Juventus, nota per la gestione oculata del bilancio, potrebbe così assicurarsi un giocatore di classe mondiale a un prezzo più accessibile. Questo segnerebbe una mossa strategica da parte del club italiano per rinforzare il proprio centrocampo con un giocatore dalla grande esperienza e qualità.

Il ruolo di Sami Khedira, ex centrocampista della Juventus e compagno di nazionale di Toni Kroos, potrebbe essere cruciale in questa trattativa. Le presunte ottime referenze che Khedira ha fornito sulla Juventus e su Allegri potrebbero essere decisive nel convincere Kroos a intraprendere questa nuova avventura in Italia. La fiducia e la stima reciproca tra i connazionali potrebbero contribuire a facilitare il passaggio di Kroos alla Juventus.