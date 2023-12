Calciomercato Juventus, salta il rinnovo: sceglie gli acerrimi rivali

Senza rinnovo addio certo: rimane in Serie A. Ci starebbe pensando un club e la situazione potrebbe prendere la piega giusta per loro

Il suo nome ogni volta che si apre il mercato circola come possibile uomo in uscita. E anche questa volta circolerà nelle segrete stanze che portano alla conclusione degli affari. Anche perché adesso, a differenza degli anni scorsi, il suo contratto è in scadenza e di notizie sul rinnovo ne sono arrivate poche.

Insomma, Daniele Rugani alla fine è rimasto sempre alla Juventus, ma qualche possibilità di addio nel prossimo mese di gennaio, stando almeno da quanto detto da il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, ci potrebbe essere. Il Napoli cerca un difensore centrale, e siccome è stato proposto Bonucci ma a De Laurentiis non sembra interessare più di tanto, la soluzione potrebbe essere quella di chiedere il giocatore alla Juventus qualora non ci fossero novità sul contratto.

Calciomercato Juventus, su Rugani c’è il Napoli

C’è un problema, però, e non è di poco conto per uno come il patron azzurro. Rugani alla Juventus prende uno stipendio di 3milioni di euro all’anno e sappiamo benissimo come il massimo dirigente della squadra campione d’Italia non sia così propenso a dare così tanti soldi ai propri tesserati.

In poche parole se il giocatore abbassasse le proprie richieste e la Juventus decidesse che è arrivato il momento di dire addio, allora l’affare il prossimo mese si potrebbe fare.