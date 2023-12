Tempesta Juventus-Inter, svolta definitiva: la formula è quella giusta

Tempesta Juventus-Inter, i nerazzurri sembrano essere ancora un poco davanti ma Giuntoli avrebbe trovato la formula giusta. L’affare si chiude così

Quella di gennaio di solito non è una finestra di mercato movimentata: sono pochi i colpi che riescono, anche se la Juventus ne ha piazzati anche di importanti in inverno. E potrebbe essere così anche questa volta, visto che la truppa allenata da Massimiliano Allegri ha bisogno di almeno un centrocampista per cercare di raggiungere l’obiettivo qualificazione Champions League alla fine della stagione.

Di questo ne abbiamo parlato diverse volte, e non staremo qui a ricordare tutti i nomi che sono stati fatti e che sono venuti fuori nel corso delle ultime settimane, qui parliamo invece di un altro elemento, nel mirino non solo della Juventus ma anche dell’Inter e dell’Atletico Madrid, che potrebbe essere preso dai bianconeri subito e mandato in prestito. Ecco la situazione.

Calciomercato Juventus, trovata la formula per Tiago Djalò

Secondo Footmercato, sul 23enne difensore del Lille c’è l’interesse dei tre club citati prima. E se anche in questo momento l’Inter sembra in discreto vantaggio, Giuntoli potrebbe trovare la formula giusta per convincere i francesi a cederlo subito, soprattutto perché il contratto del giocatore è in scadenza alla fine della stagione.

La trovata del direttore dell’area tecnica dei bianconeri è quella di prenderlo subito e lasciarlo in prestito per sei mesi proprio al suo attuale club, in Francia, così da farlo riprendere del tutto dall’infortunio al ginocchio dello scorso marzo. Una soluzione che potrebbe essere quella giusta per chiudere l’affare, con un Giuntoli che si dimostrerebbe ancora, se mai ci fosse bisogno di una ulteriore conferma, come uno dei migliori dirigenti in circolazione.