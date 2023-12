Calciomercato Juventus, annuncio UFFICIALE: ritorno rimandato

Il mese di gennaio è ormai alle porte e il calciomercato sarà l’argomento principe dei tifosi della Juventus ma non solo.

La missione principale di tutte le squadre sarà quella di trovare i rinforzi giusti per affrontare nel migliore dei modi la seconda parte della stagione. Anche la Juventus sarà protagonista di colpi nelle prossime settimane, con Giuntoli che cercherà di assecondare le richieste del suo allenatore.

Allegri ha la necessità di accogliere nella sua rosa almeno un nuovo centrocampista, se non due. Bisognerà fare uno sforzo economico per migliorare una squadra che crede sempre più nella possibilità di agguantare l’Inter al comando della classifica di serie A.

Juventus, Soulè non si muove da Frosinone fino a fine stagione

Si sta parlando molto in questi giorni anche delle possibili cessioni che potrebbero esserci in casa bianconera. Fondamentali per questioni di bilancio, recuperando un tesoretto da reinvestire altrove. Non solo Iling Junior, si è parlato molto anche del fatto che la Juventus possa cedere già a gennaio Soulè, che ha molto mercato in Inghilterra.

Il talento argentino oggi milita nel Frosinone dove si sta mettendo in luce a suon di gol e belle giocate. E proprio Soulè ieri sera, al termine del match perso contro la Lazio, ha parlato del suo futuro spegnendo ogni voce sulla sua partenza. “Se resto al Frosinone? Credo proprio di sì, fino al termine della stagione” ha detto ai microfoni di DAZN. La Juventus continua a seguirlo, potrebbe essere un rinforzo di lusso per la prima squadra nella prossima stagione.