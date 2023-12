Cambio forzato, la sua partita dura solo 4 minuti: salta la Juventus

Cambio forzato dopo soli 4 minuti: salta quasi sicuramente la Juventus visto che parliamo di un problema muscolare. Ecco quello che è successo

La Juve gioca stasera contro la Roma quindi il pensiero della squadra, ovviamente, è quello di vincere contro i giallorossi per avvicinare l’Inter. Sarebbe una chiusura di 2023 davvero importante per la truppa di Massimiliano Allegri che poi, alla ripresa, saranno impegnati sul difficile campo della Salernitana.

Ed è proprio la squadra di Inzaghi che sta giocando in questi minuti a Verona, contro la formazione allenata da Baroni. Ma la partita di uno degli elementi maggiormente utilizzati in questa stagione dai campani si è fatto male solamente dopo 4 minuti. Un infortunio muscolare che ha costretto il tecnico ex Reggina al cambio.

Cambio forzato, fuori Pirola

Pirola, difensore centrale, si è fatto male solamente dopo 4 minuti. Si è accasciato a terra facendo entrare i sanitari in campo che hanno chiamato immediatamente il cambio per Inzaghi. Al suo posto è entrato Gyomber. E per Pirola onestamente è difficile che possa recuperare in soli sette giorni, visto che quest’anno come sappiamo non ci sarà la sosta natalizia e si giocherà sempre.