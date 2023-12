Juventus insaziabile: il colpo Scudetto è il ‘clone’ di Marchisio

Il calciomercato della Juventus continua ad andare avanti senza soste mentre ormai manca sempre meno all’inizio del nuovo anno.

Gennaio ormai è dietro l’angolo e la dirigenza bianconera si sta dando molto da fare per accontentare le richieste dell’allenatore Allegri. Che con la sua squadra sta disputando un torneo decisamente sopra le righe, strizzando addirittura l’occhio al primo posto.

C’è ancora tanta strada da fare e questa sera ci sarà uno scontro davvero ad alti livelli contro la Roma. Poi ci si concentrerà sulle vicende di calciomercato. Il ds Giuntoli ormai da tempo sta lavorando su alcuni obiettivi, la sua missione sarà quella di mettere dei rinforzi a disposizione dell’allenatore nel minor tempo possibile.

Juventus, pressing su Sudakov: il mancato aiuto dal Decreto Crescita non incide

Non ci sono solo centrocampisti nei piani della Juventus per questo mercato invernale. E’ vero che Allegri sarebbe molto felice per l’arrivo di uno o due mediani, lo sarebbe ancor di più se anche gli altri reparti venissero rinforzi. In modo da avere più alternative da sfruttare.

Come spiega la Gazzetta dello Sport uno dei giocatori che continua a piacere molto a Giuntoli è Sudakov dello Shakhtar. Giovane talento ucraino che gioca su alti livelli però da tempo e sarebbe un rinforzo di qualità., un “clone” di Marchisio che può essere di supporto all’attacco. Il suo prezzo è di 30 milioni di euro e la Juventus è pronta ad affondare il colpo. Nonostante siano cambiate le carte in tavola per quanto riguarda il “Decreto Crescita”. Lo stipendio di Sudakov è di 1,7 milioni all’anno, una somma che non sposterebbe molto l’equilibrio economico del club nonostante il mancato aiuto fiscale.