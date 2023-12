“Non è adatto”: Allegri fa svoltare il mercato della Juventus

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri ha preso la parola e fa svoltare il mercato. Cambia l’obiettivo dei bianconeri

Nonostante sia oggettivamente un colpo fattibile, visto che anche l’altro club avrebbe dato il via libera all’operazione, Massimiliano Allegri, secondo quanto raccontato da Sky Sport, non lo ritiene adatto alla sua idea di gioco. E il calciomercato della Juventus è stravolto, arrivati a questo punto, da quelle che sono le idee del proprio allenatore.

In mezzo al campo almeno un innesto la Juventus lo dovrà fare. E i nomi che circolano ormai li sappiamo. Hohbjerg del Tottenham è uno, Kalvin Phillips del Manchester City è un altro. Ed è proprio su questo che il tecnico livornese avrebbe dei dubbi. Anche abbastanza importanti a quanto pare.

Calciomercato Juventus, Allegri lo boccia

“Al momento non c’è nessuna trattativa in corso tra la Juventus e il Manchester City per Phillips. Allegri non lo ritiene adatto alla sua rosa“. Questo spiega il canale tematico su questa possibile operazione. Ovviamente da qui alla fine di gennaio, soprattutto se i bianconeri non riuscissero a chiudere per un altro elemento, potrebbe succedere di tutto. Ma i fatti sono questi, per ora. E Giuntoli dovrà in un certo modo cercare di accontentare il proprio allenatore, visto il cammino che fino al momento ha fatto la Vecchia Signora.

Come detto però è ancora presto per dire che i bianconeri hanno mollato la presa. Di tempo per pensarci ancora ce n’è e tutto davvero potrebbe cambiare da un momento all’altro.