‘Riportano’ Dybala alla Juventus: Mourinho è già stato avvisato

Oggi è un giorno molto importante per la Juventus, chiamata a disputare l’ultima partita di questo anno solare contro la Roma.

Una sfida di quelle da giocare a viso aperto quella di questa sera. Con la squadra allenata da Massimiliano Allegri che va a caccia dei tre punti per chiudere nel migliore dei modi questo 2023. Sarebbe straordinario anche perché consentirebbe di recuperare terreno all’Inter, ieri fermata sul pareggio.

La missione principale della squadra di Allegri è quella di riuscire a conquistare un posto tra le prime e garantirsi l’accesso alla prossima Champions League. Ma è logico che l’appetito vien mangiando. L’Inter in fondo non è poi così distante, bisogna provarci lasciando per strada meno punti possibili. Nel frattempo dunque meglio concentrarsi sulla partita contro i giallorossi, sempre ostici e combattivi.

Juventus, i tifosi acclamano Dybala: lo rivorrebbero a Torino

Non si sa ancora se nel match di questa sera si vedrà in campo dal primo minuto o meno Paulo Dybala, il grande ex di turno. Un campione che ha scritto pagine indelebili di storia per i bianconeri e che ora è diventato l’uomo di punta della Roma.

Mourinho lo farà giocare, magari anche partendo dalla panchina, confidando in qualche sua giocata super. Dybala sarà senz’altro emozionato, ritrovandosi allo Stadium, quello è stato il suo impianto e dove è venerato dai tifosi. “Il Messaggero” ha sottolineato proprio il grande amore dei supporters juventini nei suoi confronti. Dopo l’arrivo della Roma a Torino in tanti si sono rivolti al tecnico giallorosso con il coro “Ridateci Dybala”. Oggi però sarà solo un avversario da disinnescare. E non sarà certo semplice.